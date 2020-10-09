Van'da ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 20142020 tarihleri arasında Irak'ın Metina, Şengal ve İran'ın Kalereş bölgelerinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen PKK'lı bir terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut bölgesindeki güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinden 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan terörist ile temas sağladı. Jandarma ekiplerince ikna edilen terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Kotul Piyade Hudut Üs Bölgesindeki askerlere teslim oldu. Teslim olan teröristin, 2014-2020 yılları arasında IrakMetinaŞengal ile İranKalereş bölgelerinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi. İsmi açıklanmayan terörist, işlemleri için Van İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-09 19:27:42



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