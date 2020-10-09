Van'da terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 adet RPG7 antitank roketatar mühimmatı ve 3 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Barış Mahallesi kırsalında 8 Ekim 2020 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde 3 adet RPG7 antitank roketatar mühimmatı, 3 adet RPG7 antitank roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet büyük telsiz ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar olay yerinde imha edildi" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.