Van'da, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait antitank roketatar mühimmatı, büyük telsiz ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzeme ile mühimmat uzman ekiplerce imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Barış Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi aramatarama faaliyetinde, teröristlere ait 3 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet büyük telsiz ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-09 22:40:34



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