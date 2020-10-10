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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da arıcının yüzü bu yıl gülmedi

DHA

Van'da arıcının yüzü bu yıl gülmedi


Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da geçen yıl son 17 yılın en verimli bal sezonunu yaşayan arıcılar, bu yıl umduklarını bulamadılar. Arıcılar, bu yıl verimin yüzde 60 oranında düştüğünü, bunun en önemli nedeninin ise ilkbahar-yaz döneminde havanın geç ısınması olduğunu söyledi.
Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bölgeler olan Van ve çevresinde, önceki yıl verimsiz bir sezon geçiren Vanlı arıcılar, bunu mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasına ve küresel ısınmanın etkilerine bağlayıp bal duasına çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl çok verimli bir sezon geçiren Vanlı arıcıların bu yıl ise yüzü gülmedi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle bu yıl yeterli verim alamadıklarını belirten Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, 2019 yılında son 17 yılın en verimli bal sezonunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:
`VERİM YÜZDE 60 DÜŞTÜ´
"2019 yılı bizim için son 17 yılın en verimli bal sezonuydu. Deyim yerindeyse bal yağdı. Çok bereketli bir sezon geçirdik. Yani herkesin yüzünün güldüğü bol kazançlı bir sezondu. Bu senede aynı beklenti içerisindeydik. Fakat hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmesi haliyle ilkbahar aylarında tam da bitkinin kendini geliştireceği zamanlarda gelişemedi. Havada yağışlı ve soğuk geçince arının dışarı çıkmasını engelledi. Yeterince polen taşımadı ve gelişmedi. Yani bu sezon kurak demeyelim ama geçen sezonla kıyaslarsak verimin yüzde 60 daha düşük bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Arıcılarımız haliyle biraz buruk. Buda fiyatlara biraz olsun yansıyacak"
ARICININ YÜZÜ GÜLMEDİ
Van'daki arıcılık yapan çiftçiler, bu yıl kovanlarının bazılarının boş çıktığını belirterek Van'da bu yıl arıcıların yüzünün gülmediğini söyledi. Bostaniçi Mahallesi'nde arıcılık yapan Mehmet Şirin Karakaya ise "Bu sene bizim sezon hiç iyi geçmedi. Bu yılki iklim şartları yağış ve soğuklar nedeniyle iyi geçmedi. Bal verimimiz geçen seneye oranla yüzde 50-60 altındadır. Kovanlarda bu yıl yarım yarım bal çıkıyordu. Bu yıl aracının yüzdü Van'da gülmedi" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU
2020-10-10 08:56:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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