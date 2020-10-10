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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciş Belediyesinden Azerbaycan’a destek

İHA

Erciş Belediyesinden Azerbaycan’a destek

Van’ın Erciş Belediyesi, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla şehrin girişine ve belediye hizmet binasına Azerbaycan bayrağı astı.
Erciş Belediyesi, Ermenistan’ın saldırıları karşısında Azerbaycan’a verdiği desteği göstermek için şehrin girişine ve belediye hizmet binasına Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan bayraklarını astı. Erciş ilçesi olarak kardeş ülke Azerbaycan’ın yanlarında olduklarını belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Ermenistan’ın dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar hepimizi derinden etkilemiş ve üzmüştür. Sivil kayıplarına da yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olarak tüm devlet büyüklerimiz gerekli mesajları vermişlerdir. Bizler de onları tüm kalbimizle destekliyoruz. Ben, bu saldırılarda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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