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Muhtar, tulumuyla karantinadakileri ziyaret edip, ihtiyaçlarını gideriyor

DHA

Muhtar, tulumuyla karantinadakileri ziyaret edip, ihtiyaçlarını gideriyor


Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinin Latifiye Mahallesi Muhtarı Veli Doğu, koronavirüs tedbirleri kapsamında tulum giyip, mahallesinde koronavirüse yakalanan ve evlerinde karantinada olanları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor. Doğu, "Covid-19 hastaları dışarı çıkamadığı için doğal olarak ihtiyaçları oluyor. Ben de muhtar olarak telefon açıp ihtiyaçları olup, olmadığını soruyorum. Ev ev gezip sağlıklarını soruyorum" dedi.
Erciş Belediye Meclis Üyesi olan Latifiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şefik Doğu, 16 Ekim 2016'da PKK'lı teröristlerce evinin önünde öldürüldü. Mehmet Şefik Doğu'nun, evli 3 çocuk babası olan oğlu Veli Doğu (40), babasının ölümünün ardından yapılan ara seçimlerde muhtar olarak seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Yönetimler Seçimleri'nde de Latifiye Mahallesi Muhtarlığı için yarışan Doğu, 4 rakibinden 2 bin oy farkla yeniden muhtarlık koltuğuna oturdu.
EVLERE UYARI AFİŞLERİ ASIYOR
Babasından devraldığı muhtarlığı en iyi şekilde yapmak için çalışan Doğu, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahallesinde çeşitli çalışmalar yapıyor. Doğu, tulum giyerek, mahallesinde bulunan Covid-19 hastalarının karantina altında olduğu evleri ziyaret edip, dışarı çıkamayan hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor ve evlerine uyarı afişlerini asıyor.
'İHTİYAÇLARI VARSA KARŞILIYORUM'
Karantina altına alınanları tek tek arayıp ihtiyaçlarını soran Muhtar Doğu, "Mahallemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan evler var. Covid-19 hastaları dışarıya çıkamadığı için doğal olarak ihtiyaçları oluyor. Ben de muhtar olarak telefon açıp, ihtiyaçları olup olmadığını soruyorum. Çoğu zaman bu ziyaretleri gerçekleştiriyorum. Hemen hemen her gün ev ev gezip sağlık ve sıhhatlerini soruyorum. İhtiyaçları varsa onları karşılıyorum. Tulum giyip, ihtiyaçlarını evlerine götürüyorum. Bugün de mahallelimizin evine ihtiyaçları olan ekmek, süt ve ilaç getirip, teslim ettim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2020-10-11 10:35:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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