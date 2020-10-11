

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) VAN Gölü sahilinde çevre temizliği yapan Ülkü Ocaklarına mensup gençler, çevre ve doğaya karşı herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Ülkü Ocakları Van İl Başkanlığı'nca, Van Gölü sahilinde çevre temizliği yapıldı. 'Çevrecilik Milliyetçiliktir' sloganı ile Van Gölü İskele Sahili'nde çöpleri tek tek toplayan ülkücü gençlerin bu örnek davranışı büyük takdir topladı. Ülkü Ocakları Van İl Başkanı Ahmet İşiyok, ülkü ocakları mensupları olarak daha temiz bir doğa için tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet ettiklerini söyledi. İşiyok," Milliyetçilik; heyecan ve hamasetin de üzerinden sanata, bilimden spora, ekonomiden hayvan haklarına, sağlıktan yönetime kadar her alana nüfuz etmesi gereken bir birlikte yaşama projesidir. Bu tür faaliyetlerimiz ileriki dönemlerde daha da yoğunlaştırarak, hem topluma yararlı faaliyetlerimizi, hem de Türk gençliğine doğa ve çevre bilincini aşılamış olacağız. Uyuşturucuyla, bağımlılıklarla, manevi değerlerimizi zedeleyenlerle mücadelemiz taviz vermeden devam edecektir. Türk milletinin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz olan gençleri ne pahasına olursa olsun koruyacak ve eğitim ve öğretim atağımızla geleceğin lider ülkesini inşa edeceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-11 11:33:30



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