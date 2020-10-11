Van’dan Azerbaycan’a destek

Van’da bir grup vatandaş, Azerbaycan’a destek amacıyla ‘Van Azerbaycan’a Destek İçin Yürüyor’ sloganı ile yürüyüş düzenledi.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına tepki göstermek ve Azerbaycan’a destek vermek amacıyla Van’da yaşayan Azerbaycanlılar, Türk bayrakları ile destek yürüyüşünde bulundu. Van’a gelin olarak gelen Azerbaycan Türkü Şebnem Çar ve Gozal Tağısoy Kılavuz öncülüğünde Beşyol Meydanı Hazreti Ömer Camii önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile Ermenistan’a tepsi gösterdi. Yürüyüşte ‘Karabağ Bizimdir Bizim Olacak’, ‘Ermenistan Evine’, ‘Azerbaycan Bayrağı Karabağ’a Asılacak’ ve ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ şeklinde sloganlar atıldı.

Grup adına açıklama yapan Şebnem Çar, yüzyıllarca İskitSaka Türklerinin yaşamış olduğu Karabağ bölgesinin tarih boyunca birçok devletin terkip hissesinde olduğunu belirtti. Hiçbir zaman Ermenilerin olmadığını ifade eden Çar, “Ermeniler hep büyük devletlerin vassalı olarak yaşamışlar. İlk Ermenistan devletiyse 1918 yılında Azerbaycan Mili Konseyi tarafından Ermeni vahşiliklerinin, iddialarının karşısında mecbur kalınarak İrevan'in (bugünkü Yerevan) Ermenilere verilmesi ile kurulmuştur. Ermeni diye isimlendirdiğimiz hayların tarihi kadar sahte bir tarihe rastlamak mümkün değildir” dedi.

Ermenistan’ın tarih boyunca Türklere karşı nefreti aşıladıklarını söyleyen Çar, “Tarihe baktığımız zaman bunun sonucunu defalarca Azerbaycan ve Türkiye’de yaptıkları insanlık dışı soykırım ve katliamlarda görebiliriz. Yaşadığımız Van ilimizde 1915 senesinde ahalinin Ermeniler tarafından katliama uğraması da bunun açık örneklerinden sadece biridir. Kana doyamayan Ermeniler bu vahşeti geçen asrın 90’lı yıllarında Karabağımızda da gerçekleştirerek kadim topraklarımızı işgal etmeye nail oldular. 1991 yılında uydurma Dağlık Karabağ Cumhuriyeti kurdular. Lakin hiçbir devlet tarafından tanınmadı. Bu işgal sonucunda Azerbaycan yüzde 20 topraklarını kaybetti. Azerbaycan ordusunun Karabağımızı tamamen işgalden kurtaracağına inanıyoruz. Bugünkü Azerbaycan’a destek yürüyüşümüzde de bu haklı yolda devletimizin, halkımızın her zaman yanında olduğumuzu göstermeye ve Azerbaycan’ın sesi olmaya çalıştık. Şimdi Azerbaycan haklı olarak kendi topraklarını işgalden kurtarmak için savaşıyor. Bu nedenle Ermenistan’ın arkasındaki güçler bir adım geri çekilmeye mecbur oldular. Yakın zamanda şanlı Azerbaycan ordusunun Karabağımızı tamamen işgalden kurtaracağına inanıyoruz. Bugünkü Azerbaycan’a destek yürüyüşümüzde de bu haklı yolda devletimizin, halkımızın her zaman yanında olduğumuzu göstermeye ve Azerbaycan’ın sesi olmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Grup daha sonra sessizce dağıldı.

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