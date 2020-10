Van'da ‘6. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesimi’ etkinliği düzenlendi.

İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, bazı kamu kurum ve kuruluş amirleri, oda başkanları ile vatandaşlar katıldı. Üretici Ömer Akbulut'un evinin önünde düzenlenen etkinlikte katılımcılar arıcı kıyafeti giyip bal hasadı yaptı. Burada konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Görentaş, Van’ın arıcılıkta giderek artan bir değere sahip olduğunu ifade ederek, geleneksel olarak düzenlenen 6’ncı bal şenliği kapsamında hakiki karakovan balının hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi. Van balının güzelliğini herkese tanıtmak amacıyla çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getiren Görentaş, “Marka değerini artırmak amacıyla gerekli çalışmalar yaparak, hakiki karakovan balını tanıtarak Van balının güzelliğini herkes tattırmaya çalışıyoruz” dedi.

Van’ın arıcılıkta belli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Görentaş, “Ülke arıcılığının yaklaşık yüzde 2’sine kadar üretimi ilimiz karşılamaktadır. Bu işle iştigal eden 705 çiftçimiz vardır. 15 bine yakın da sepet karakovan işletmeleri mevcuttur. Özellikle pandemi sürecinde hastalıkta bağışıklık sistemini güçlendirdiğinin bilinmesiyle bal çok rağbet görmektedir” ifadelerini kullandı.

Van balının diğer ülkelere gitmesi için de gerekli çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Görentaş, “Marka değerini artırıp, markalaşan ve ülke dışına da ihracat eden üreticilerimiz var. Van balı, Türkiye’nin her tarafına dağılıyor. Floramız çok uygun olduğu için dışarıdan da yoğun bir talep gelmektedir” diye konuştu.

Üretici Ömer Akbulut ise üç kuşaktan beri bu işi yaptıklarının altını çizerek, “Her sene organik bal hasadını yapıyoruz. Organik bal üreticisi olduğumuz ve başkalarına da örnek olduğumuz için kendimizle gurur duyuyoruz. Pandemi döneminde bal, polen, arı sütü ve propolisin vücut direncini artırdığı için arı ürünlerinin değeri daha da artmaktadır” dedi.

Van balını diğer ballardan ayıran en önemli özelliğinin yüksek rakım ve bitki florası olduğuna değinen Akbulut, “Bu sene bal hasadımız geçen seneye nazaran yüzde 10 civarında azaldı. Geçen sene bal hasadı daha iyiydi. Van balını Türkiye’nin her iline gönderiyoruz. Her sene bununla ilgili festival düzenliyoruz. Bu sene pandemi nedeniyle katılım az oldu. Ben bu anlamda festivale katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik bal hasadının yapılması ve ikramlarla sona erdi.

