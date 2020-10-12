Erciş Belediyesi Dalan Caddesi’ni dekoratif direklerle aydınlatıyor

Van’ın Erciş Belediyesi, Dalan Caddesi’nde başlatmış olduğu vitrin projesi kapsamında caddenin ışıklandırma sistemini dekoratif direklerle aydınlatacak.

Proje kapsamında refüjlerin elektrik alt yapısını tamamlayan belediye, dekoratif aydınlatma direklerinin montajını sürdürüyor. 1 kilometre uzunluğundaki caddenin aydınlatılması için toplam 30 adet dekoratif direk monte edilirken, caddenin prestiji de artıyor. Caddede incelemelerde bulunarak, hizmetin Erciş halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş’imizi kuzeyden güneye, doğudan batıya modern bir şehir haline getirmek istiyoruz. Bu bölgelerimizde yapılan çalışmalarla birlikte esnafımızın ve vatandaşlarımızın bu caddelere olan ilgisi de artacak. Böylece buralar ticari bir canlılık kazanacak” dedi.

Erciş’i 2023 vizyonuna hazırladıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışını şehrimizin her bir noktasına ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

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