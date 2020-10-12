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Gevaş’ta 948 gram metamfetamin ele geçirildi

İHA

Gevaş’ta 948 gram metamfetamin ele geçirildi

VanBitlis karayolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 948 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından VanBitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Nokatası'nda şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada bir yolcunun çantasında 948 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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