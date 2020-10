Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari çalışmalarını anlattı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yerel seçimlerden bu yana geçen dönemi değerlendirdi. İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelere de hizmet götürdüklerini söyleyen Ensari, dolu dolu günler geçirdiklerini ifade etti.

Yerel seçimlerin ardından göreve başlar başlamaz acil çözüm bekleyen konulara el attıklarını söyleyen Başkan Ensari, kısa sürede önemli mesafeler kat ettiklerini belirtti. Belediyenin kültürel, eğitim, spor ve gençlik çalışmalarını anlatan Başkan Ensari, “Göreve geldiğimiz günden beri gençlik üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğimizi gençlerimizle birlikte hazırlama projemiz var. Ayrıca Beden Eğitim Spor Yüksekokulu’na (BESYO) hazırladığımız öğrencilerimiz var. Bu sene 60 öğrencimizi (BESYO’ya hazırladık, bu öğrencilerimizden 30'u kazandı. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize kitaplar verdik. Bu sene Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte kurs açtık 100 öğrencimizi üniversiteye hazırladık. Seneye bunu 200'e çıkaracağız. Ayrıca evlerinde üniversiteye hazırlanan durumu iyi olmayan öğrencilere de yine hazırlık kitapları dağıttık. Üniversiteli gençlerimize 12 bilgisayar hediye ettik, yine öğrencilerimize 800 TL burs verdik. Bu sene de 5 bin ile 10 bin arasına giren üniversite öğrencilerimize yarım altın, fen lisesi öğrencilerimize de çeyrek altın verdik. Gençlerimize önem veriyoruz ve birebir ilgileniyoruz. Arjantin'de dünya ikincisi olan hemşerimiz Mahsun Değer'e de gereken destekleri verdik. Çaldıran Spor ’un bugüne kadar bir başarısı yoktu, biz bu takımı Playoff’a çıkardık. Bütün masrafları üstlendik, hala destek vermeye devam ediyoruz. Yine araçlarımız mahalle mahalle dolaşıyor çocuklarımızı EBA'ya teşvik etmek için. Televizyonu olmayanlara destek verdik. Bin öğrencimize tablet dağıtma hedefimiz var. İnşallah o hedefimize ulaşmış olacağız” dedi.



“Belediye tiyatrosu kurduk”

Belediye’nin kültürel etkinliklere çok önem verdiğini ve bu etkinliklere kendisinin de katıldığın ifade eden Başkan Ensari, “Belediye tiyatrosu kurduk. Hatta tiyatrocu seçmelerine de gidecektik. Maalesef pandemi olunca bunu durdurmak zorunda kaldık. İlçemizde gezici sinema kurduk. Sinemayla tanışmayan çocuklarım sinemayı bilsin, görsün istedik. Pandemiden önce bende bu gezici sinemaya eşlik ettim, 67 okulumuza gittik. Bende ilk yarım saat bu filmleri öğrencilerimizle izledim. Kısacası sinema havası oluşturduk. Göreve geldiğimiz günden itibaren gençliğe yönelik çalışmalarımız artarak devam etti. Gençliği çok önemsiyoruz. Ama düşünün burada bir spor kompleksimiz yok. Buradaki birçok sporcumuzu Van'a gönderiyoruz. Hatta oradaki salonları da kiralıyoruz. İlçede gençlerimize yönelik, onları yetiştirmeye yönelik bir spor salonumuz yok. Biz belediyenin bütün imkânlarını zorlayarak bu işleri yapıyoruz” diye anlattı.



“Madde bağımlısı gençlerimizi hayata kazandırdık”

Yoğun çabalar sonucu ilçe merkezindeki ve kırsaldaki kız çocuklarının da eğitime, spora kazandırıldığını söyleyen Başkan Ensari, “Cumhurbaşkanımızın gençliğe yönelik hassasiyetini biliyoruz. Bizde Cumhurbaşkanımızın bu hassasiyetini gözeterek buradaki gençliğe yönelik sürekli çalışmalar yapıyoruz. Yani AK belediyeciliği uyguluyoruz. Biz madde bağımlısı olan gençleri de kazanmaya çalışıyoruz. Spor salonu kiraladık 12 bağımlı gencimizi hayata kazandırdık. Bu 12 kişiden 4'ü de üniversiteyi kazandı. Bu bölgelerimizde aileler pek fazla kız çocuklarını spora yönlendirmiyor. Ben bu ailelerimizin yanına giderek, onları ikna ederek kız çocuklarımızı da spora kazandırdım. BESYO'ya giden gençler arasında kız çocuklarımızda var. Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimizin teminatıdır. Özellikle İslami hassasiyeti olan gençlik yetiştiriyoruz. Gençlik merkezimiz olacak inşallah. Biz bu konulara eğilirsek gençlik ile ilgili bir sorunumuz olmayacak inşallah. Gençlerimize yönelik bir spor köpeklisi ile bir yaşam merkezi olursa, biz de gençlerimizi bu alanlara yönlendirirsek çok iyi olur. Merkezi hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan istirhamım özellikle gençlik için bir yaşam merkezinin inşa edilmesidir” dedi



“Belediye olarak 480 dersliğe destek verdik”

Çaldıran Belediyesi’nin büyük bir tasarruf sağlayarak öz bütçesi ile birçok işi gerçekleştirdiğini aktaran Başkan Ensari, “Biz kırsal kesimde faaliyet gösteren bir belediyeyiz. Bir takım borçlarımız var, kardeş belediyelerimizden destek bekliyoruz. Borçlarımız var, krediler var. Bu kredilerin ödemesi oluyor ve biz ancak eleman maaşlarımızı ödüyoruz. Geçen sene belediye olarak 26 okulun tadilatını yaptık. Ayrıca 480 dersliğe de dezenfekte, kolonya, maske ve sabun desteği verdik. Borçlara rağmen bunları yapıyoruz. Tasarruflar yapıyoruz, kendi atölyemizi kurduk. Geçmiş dönemlerde 150160 bin TL aylık giderlerimiz olurken biz 3 aylık gideri 60 bin TL'ye indirmişiz. Çöp toplama ihalesi 2 buçuk milyon TL'ye yapılırken, biz bunu 195 bin TL'ye mal etmişiz. Bunları yaparken ince eleyip sık dokuduk. Bir kuruşumuzu bile israf etmiyoruz. Özellikle bugüne kadar vakfa gelmemiş aileler vardı, biz belediye olarak bu ailelere birçok yardım yaptık, ev yaptık. Kimse bu ailelerimize öncü olmamış, biz belediye olarak öncü olduk. Devlet, hükümet, yerel nasıl halkın yanında olur. Biz bunu gösteriyoruz” diye konuştu.



“HDP’li Van Büyükşehir Belediyesi bize ambargo uyguladı”

HDP’li Van Büyükşehir Belediyesi’nin, Çaldıran Belediyesi’ne ambargo uygulandığını da kaydeden Başkan Ensari, sözlerini şöyle sürdürdü: “Van Büyükşehir Belediyesi'ne valimiz kayyum olarak atanmadan önce durum çok farklıydı. HDP'li belediye bize yardım etmedi. Büyükşehir Belediyesi aracımızı, yol ekiplerimizin hepsini Muradiye’ye çekmişti. Kayyum Valimizden sonra araçlar Çaldıran'a geri verildi. Şu an valimizle istişare ile çalışıyoruz. Hiç bir şekilde birbirimizden bağımsız çalışmıyoruz. Aramızda herhangi bir sıkıntı yok. Ama tabi HDP döneminde biz araçlardan ve çalışmalardan faydalanamadık” dedi.



“Organize sera bölgesi kurmak istiyoruz”

İlçedeki gençlerin çoğunun işsiz olduğunu bu durumun kendisini çok üzdüğünü sözlerini ekleyen başkan Ensari, “Burada ayakkabı fabrikası açıp, 600'e yakın bir istihdam hedefliyoruz. Ben hedefimde takıtasarım atölyesi kurup bin, bin 500 insana istihdam sağlamak vardı. Pandeminin araya girmesi bu projemizi de öteledi. Çaldıran'da organize sera bölgesi kurmak istiyoruz. Yani burada yine bin 500 kişi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Özelde çağrımız şudur. Çaldıranlı iş adamları gelsin burada yatırım yapsın. Biz istiyoruz ki insanlar evine ekmek götürsün” diye konuştu.



“Başkanımız bizi üniversiteye gönderecek”

Başkan Ensari, bazı anların kendisini çok duygulandırdığını anlatarak, “BESYO'ya hazırlanan öğrencilerimiz bir lisenin müdürüne demiş ki babalarımız bizi üniversiteye göndermezse bile başkanımız var bizi üniversiteye gönderecek. Bu beni farklı bir şekilde onure etti. Çok duygulandım. Her zaman gençlerimiz yanındayım. Çaldıran için gecegündüz çalışıyoruz ve gücümüz yettiğince bu millet için çalışacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.

