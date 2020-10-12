İkna edilen PKK'lı 2 terörist,  Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, PKK'lı iki terörist, Şırnak'ın Silopi Kara Hudut Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya katılan 2 terörist ile temas sağladı. Jandarma ekiplerince ikna edilen teröristler, Şırnak'ın Silopi Kara Hudut Kapısı'na gelerek, askerlere teslim oldu. İsmi açıklanmayan teröristler, işlemleri için Van İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. PKK'lı teröristlerin, jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılacakları belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-12 21:25:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.