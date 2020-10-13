Van Gölü’nü kurtaracak 170 milyonluk mega proje yılsonunda devrede Artık atık sular yüzde 100 arıtılarak Van Gölü’ne dökülecek Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Projenin bize 170 milyon maliyeti olacaktır”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü’nü kurtaracak mega proje olan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni yılsonunda devreye alacaklarını söyledi.

Dünyanın ikinci büyük sodalı ve Türkiye’nin en büyük gölü olan, turkuaz rengi görüntüsü, mavi bayraklı plajları, sahilleriyle görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü için hayati bir adım atıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ‘Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ kent merkezi için 2050 yılına kadar 1 milyona yetecek nüfus planlamasına göre inşa edildi. Van Büyükşehir Belediyesi, mevcut arıtma tesisinin bulunduğu alana yapacağı yeni tesis ile Van Gölü’nü kirlenmekten kurtarmayı hedefliyor. Van Gölü için hayati önem taşıyan ’Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ projesiyle göl artık kirlenmeyecek.



“170 milyon maliyeti olacak”

İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, hummalı bir şekilde çalışmaları devam eden mega projenin Van ilinin ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Halihazırda eski tesisin ise atık suyun sadece yüzde 25’i arıtabildiğini anımsatan Vali Bilmez, “Van Gölü’nü belediye olarak en çok biz kirletiyoruz. İnşallah bu yılın sonunda bu projemizi devreye alacağız. 2018 yılının sonunda ihale edildi, yer teslimi yapıldı. Öngörümüz projenin bize 170 milyon maliyeti olacaktır” dedi.



“Van Gölü sahilleri yaşanabilir hale gelecek”

Dünya mirası Van Gölü’nün yeni nesillere daha temiz olarak aktarılacağını dile getiren Bilmez, “Tesisimiz bittikten sonra kıyıdaki dip çamur temizliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştireceğiz. Bu da gerçekleştikten sonra Van Gölü sahili yaşanabilir, tatil edilebilir bir hale gelecektir. Bu sene bölgedeki ahırlarımız yıktırıldı. Bu yıkım işlemi de tamamlanınca sahillerimiz güzel olacaktır” diye konuştu.



“Van Gölü temiz kalacak”

Projenin Van için hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise “İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Van’ın 30 yıllık altyapısını kaldıracaktır. Van Gölü çok kirletiliyordu. Suların yüzde 80’i arıtılmadan direkt göle dökülüyordu. Bu tesisle birlikte Van Gölü temiz kalacak ve nefes aldıracak. Çok kapsamlı bir arıtma tesisi projesi hayata geçiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimize, VASKİ Genel Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Van’a hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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