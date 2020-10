Van'da 2 kız kardeşin eğitime kazandırılması kısa film konusu oldu

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, maddi imkansızlıklar nedeniyle babalarının okula gitmelerine karşı çıktığı Hayriye (17) ve kardeşi Havva Tomris (12), öğretmenleri Ali İhsan Özmen'in ikna çalışması sonucu tekrar okula kazandırıldı. Okullarına devam eden kız kardeşler ile babaları Gürgin Tomris'in hayat hikayeleri ise kısa filme konu oldu. Film, Maltepe Üniversitesi sponsorluğunda '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kızların temel eğitim hakkına dikkat çekmek amacıyla gösterildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeniışık köyünden 2002 yılında ailesiyle birlikte Van'ın Edremit ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'ne taşınan Gürgin Tomris, inşaat işlerinde çalışarak geçimini sağlamaya başladı. Gürgin Tomris, maddi imkansızlıklar nedeniyle kızları Hayriye ve Havva'yı okuldan almak istedi. Bu durumu öğrenen Edremit Salih Cengiz İlk ve Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen, aileyi ikna etmek için evlerini ziyaret etti. Babalarının okuldan almak istediği iki kardeşe, Özmen hayırseverlerle irtibata geçerek burs sağladı.

'BABA VE İKİ KIZIN HAYAT HİKAYELERİ KISA FİLM OLDU'

Tekrar okula kazandırılan Hayriye, Spor Lisesi 10'uncu sınıfta, kardeşi Havva ise Salih Cengiz Ortaokulu 6´ncı sınıfta okuluna devam ediyor. Kısa filme konu olan kız kardeşler ve babalarının hayat hikayeleri, Maltepe Üniversitesi sponsorluğunda, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kızların temel eğitim hakkına dikkat çekmek amacıyla gösterildi.

'SINIF ÖĞRETMENİ İKNA ETTİ'

Salih Cengiz İlk ve Ortaokulu Müdürü Zübeyir Özdemir ve okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Ali İhsan Özmen, Tomris ailesinin evini ziyaret etti. Evin önünde ders çalışan iki kardeş ve babalarıyla sohbet eden Özmen, kızlarının okumasına karşı çıkan baba Gürgin Tomris'e pişman olup olmadığını sordu. Gürgin Tomris, "Maddi durumumdan dolayı çocuklarımı okutamıyordum. Okuldan alacaktım. Ali İhsan öğretmen beni ikna ederek, destek çıktı. O olmasaydı iki kızımı okuldan alacaktım. Şu an okuyorlar. Havva 6'ncı sınıfta, Hayriye ise 10'uncu sınıfta okuyor. Kızlarımın okuması için bana destek olan Mustafa Cengiz İlk ve Ortaokulu Müdürü ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

ÇOK PİŞMANIM

Çok pişman olduğunu söyleyen Tomris, "Geçmişte kızların okula gitmelerini herkes ayıplıyordu. Maalesef yanlış bir fikirdi. Şu an ben çok pişmanım. Babalar mutlaka kızlarını okutsunlar. Benim kızlarım okula gittiği için şu an çok mutluyum. Şu an iki kız ve bir erkek çocuğum okula gidiyor. Büyük olan üç çocuğum okulu bıraktı. O zaman maddi imkanlarım yoktu" diye konuştu.

`OKUMASAYDIM BELKİ EVLENMİŞ OLACAKTIM'

Tuşba Spor Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Hayriye Tomris ise okuma mücadelesini kazandığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Okuldaki futbol antrenmanlarına babamdan habersiz kaçarak gidiyordum. Salih Cengiz Ortaokulu'nda sınıf öğretmenim gelip babamı ikna etti. Babam okuldaki başarımı gördükten sonra gururlanmaya başladı. Ablam okula gitmediği için nişanlandı. Eğer ben de okuluma devam etmeseydim onun gibi belki nişanlanmış veya evlenmiş olacaktım. Okudum ve şu an futbolda milli takıma da seçildim. 1´inci Lig´de mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol takımında oynuyorum. Çok mutluyum. Benim en büyük hedefim, iyi bir futbolcu olup milli takımda oynamak ve ülkemi en güzel şekilde temsil etmek olacak. Babam çok pişman. Büyük ablamı da okutmak istedi, ancak iş işten geçti artık. Ülkemizde erkeğe verilen önem kadınlara verilse daha güzel işler başarılacak. Bütün babalar, kız çocuklarının okuması için mücadele etsinler, onları okutsunlar. Aileler, erkeklere verilen önemi, kız çocuklarına da versinler. Çünkü kız çocukları emeğinin karşılığını veriyor. Hayat hikayemiz kısa film oldu. Bunu gören amcalarım da kız çocuklarını okutmak istediler ve pişman olduklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

'BABAM BENİ OKUTMUYOR' DEYİP AĞLAYARAK YANIMA GELDİ'

Salih Cengiz İlk ve Ortaokulu'nda Beden Eğitimi Öğretmeni olan Ali İhsan Özmen de iki kız kardeş gibi birçok öğrenciyi, ailelerini ikna ederek okula kazandırdıklarını belirtti. Özmen, şöyle konuştu:

"Okulumuzda Mor Menekşeler Futbol takımımız var. Takım seçmeleri yaparken Hayriye'nin çok yetenekli olduğunu gördüm. Bir gün ağlayarak yanıma gelip, 'Babam beni okutmak istemiyor' dedi. Niçin dedim? Maddi imkansızlar nedeniyle kız çocuklarının okula gönderilmediğini bana anlattı. Daha sonra babasıyla görüşüp, kızını niye okula göndermediğini sordum. Kendisi bana, bazı sebepler sundu. Ben de her türlü desteği vereceğimi söyledim. Sağ olsun beni kırmadı. Bu şekilde babayı ikna ettik. Maddi olarak kurumlarla görüşüp burs sağladım. Hem akademik hem sportif olarak çok başarılı bir öğrenci. Spor lisesine de dereceyle girdi. Bu mahallede 30'dan fazla kız çocuğunu okula kazandırdık. Bu konuda okul müdürümüzün bizlere büyük destekleri oldu. Hayriye, lisede okumaya başladı. Bu kez kız kardeşi Havva okula başladı. O da aynı şekilde 'Babam benim okutmuyor' dedi. Tekrar babayla görüşüp ikna edip, kızı okula kazandırdım. Erkek çocuklara verilen imkanları kız çocuklarına da verilmesi gerekir. Umarım insanlar artık kız çocuklarını okuturlar, cinsiyetçi bir şekilde yaklaşmazlar. Hayriye'nin büyük ablası nişanlanmış. Belki okusaydı evlenmezdi. Biz öğretmenler olarak çocuklara sahip çıkmamız gerekir. Babası ilk başta katı davranıyordu. Daha sonra kızlara karşı duyarlı olmaya çalıştı. Kızların durumlarını soruyor ve destek oluyor. Bu da beni mutlu ediyor."DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

