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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez’den gece mesaisi

İHA

Vali Bilmez’den gece mesaisi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gece saatlerinde prestij cadde ve kentteki yol çalışmalarını inceledi.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Prestij Cadde’ ve yol yatırımlarında sona gelindi. Geceli gündüzlü devam eden çalışmalarla yeni imajına kavuşan caddeler ışıklandırmalarıyla da ayrı bir güzelliğe kavuştu. Çalışmaları başından bu yana sürekli takip eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gece saatlerinde Soydan Kavşağında başlayarak Milli Egemenlik Caddesi, Hastane Caddesi ve Sağlık Sokağına kadar yürüyerek tamamlanan ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde denetledi. Cadde esnafını da ziyaret eden Vali Bilmez, esnafın talep ve sıkıntılarını diledi.

17 yıldır ötelenen Sağlık Sokağı açılıyor
İncelemelerin ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte prestij cadde sayısını arttırarak ilin cazibe merkezlerini arttırdıklarını söyledi. Bu çalışmalar neticesinde merkezdeki sıkışıklığın da azalacağını ifade eden Vali Bilmez, “Yapımı devam eden prestij caddelerimiz ve yol çalışmalarımız var. Maraş Caddemizde daha önce yapılan çalışmalarda üst üste gelen asfalttan dolayı dükkanlar aşağıda kalmıştı önce oralara baktık. Daha sonra Milli Egemenlik Caddemizin biten kısmı ile Beşyol’a dönen kısmındaki çalışmaları inceledik. Orada esnafımızın taleplerini dinledik. Şimdi de yapımı son aşamada olan Sağlık Sokağımızdayız. Yaklaşık 17 yıldır belediye meclisinden geçen ancak bugüne kadar ötelenen bir çalışmadır. Bu yolun da son aşamasına geldiğimizi söyleyebiliriz. Bu yolun bir ışıklandırma ihtiyacı olduğu dile getirildi. İnşallah bu yolun aydınlatması da dahil edilerek, kısa bir süre içerisinde buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte de Beşyol Kavşağı’ndaki trafik yoğunluğu ciddi anlamda rahatlayacak. Ayrıca Milli Egemenlik Caddesi’nden Beşyol inen yolda ciddi bir ışıklandırma sorunu vardı. Esnafın da bu konuda talebi vardı. Oranın da ışıklandırmasını yapıyoruz. Bu alandaki kaldırımlar düzeltiliyor. İnşallah kentimizin prestijli cadde sayısını arttırarak, kentin cazibe merkezini genişleteceğiz. Bununla birlikte merkezdeki sıkışıklığı azaltmaya çalışacağız” dedi.

“Vanlılar en güzel hizmete layıktır”
Birçok noktada yapılan çalışmalarda sona gelindiğini ifade eden Vali Bilmez, sözlerini şöyle tamamladı;
“Bu yılki çalışmalarımızda yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Son toparlamalarımızı yapıyoruz. Bu süre zarfında toz topraktan dolayı esnafımız da rahatsız oldu ama sağ olsunlar hepsi de hoşgörü ile karşıladı. Bundan dolayı ben kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Vanlılar en güzel hizmete layık insanlardır. Tekrar bu hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”
Gece geç saatlere kadar alanda incelemelerini sürdüren Vali Bilmez’e Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman ve Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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