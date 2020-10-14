Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı'dan 'önemli adam' sıfatıyla dolandırıcılık uyarısı



Gülay KUYUCU/VAN (DHA)VAN Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Emirşah Baştoğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendilerine 'önemli adam' sıfatı vererek, işlerini halletme yalanıyla maddi menfaat elde etmeye çalışan dolandırıcılara itibar edilmemesi konusunda Vanlılara uyarıda bulundu.

Van'da dolandırıcılar, insanları memur yapma vaadiyle kendilerini `önemli adam´ olarak göstererek, 4 kişiyi 200 bin lira dolandırdı. Bunun üzerine Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ da adliye veya başka kurumlarda iş halletme yalanıyla maddi menfaat elde etmeye çalışanlara itibar edilmemesi konusunda Vanlıları uyardı. Baştoğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tarz durumlarla karşılaşan vatandaşların durumu hemen güvenlik güçlerine veya savcılığa ihbar etmesi gerektiğini belirtti.

Baştoğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetlı Vanlı hemşehrilerim, kendilerine 'önemli adam' görüntüsü vererek adliye ve diğer kurumlardaki işlerinizi halletme yalanıyla sizden maddi menfaat elde etmeye çalışan kişilere sakın itibar etmeyiniz. Lütfen bu dolandırıcıları kolluk birimlerine ve savcılığa ihbar ediniz"

DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2020-10-14 12:36:40



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