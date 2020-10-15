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Tiyum Center üçüncü şubesini hizmete açtı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, Tiyum Center’in açılışına katıldı

İHA

Tiyum Center üçüncü şubesini hizmete açtı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, Tiyum Center’in açılışına katıldı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Tiyum Center’in üçüncü şube açılışına katıldı.
Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki Eski Çarşı Bazaar yerinde kurulan şubenin açılışına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı İsa Berge, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, böyle zorlu bir süreçte iş yerlerinin açılmasının anlamlı olduğunu ifade ederek, “Zorlu bir süreçte ilimize yatırımlarıyla katkıda bulunan Tiyum Center yetkilisi Yusuf Acar’a teşekkür ediyor, bundan sonra da ilçemize ve ilimize katkılarının devamı gelsin diye temenni ediyorum. Allah hayırlı ve uğurlu etsin” dedi.
Tiyum Center yetkilisi Yusuf Acar ise üçüncü şubelerini açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, hedeflerinin Van’da Tiyum Center’in dördüncü ve beşinci şubelerini açmak olduğunu söyledi. Üç mağazada toplam 80 kişinin istihdamını sağladıklarının altını çizen Acar, “İnşallah bu mağazaların devamını da getireceğiz. Şu anda Van ve bölgede bu metrekare ve bu çeşide sahip tek mağazayız. Mağazamızda 40 bin çeşit ürün satmaktayız” ifadelerini kullandı.
Tiyum Center mağazalarında korona virüse karşı tüm önlemlerin alındığına dikkat çeken Acar, “Halkımız gönül rahatlığıyla mağazalarımıza gelip alışverişlerini yapabilirler. Bu işe başlarken bir sloganımız vardı. Bir kişi evlendiği zaman sadece beyaz eşya ve mobilyasını alsın, Tiyum’a gelsin. Burada etinden yeşilliğine, kırtasiyesinden zücaciyeye, bavulundan çeyizine kadar her şeyi bulabilir. Bu anlamda mağazamızın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm herkesi mağazalarımıza keyifli alışveriş yapmaya bekliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol, mağazayı gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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