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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde Aydın Çöl´e (49) ait kümese giren sokak köpekleri, 17 hindiyi telef etti.

Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten 4 çocuk babası Aydın Çöl, saat 06,00 sıralarında kümesten gelen sesleri duyup, dışarı çıktı. Çöl, sokak köpeklerinin kümesin kapısını kırıp içeri girdiğini gördü. Köpekleri kovalayıp uzaklaştıran Aydın Çöl'ün 17 hindisi telef oldu.

Aydın Çöl, yetkililerden sokak köpekleri için önlem alınmasını istedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-10-15 15:29:04



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