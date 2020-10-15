Hakkari'de HDP'li eski meclis üyesi, akrabalarıyla Ak Parti'ye katıldı



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)HAKKARİ'de 2014-2019 yılları arasında HDP'den il genel meclis üyeliği yapan Abdullah Adıyaman, bir grup akrabasıyla birlikte Van'da Ak Parti'ye katıldı.

Hakkari HDP eski il genel meclis üyesi Abdullah Adıyaman, partisinden istifa ettikten sonra mensubu olduğu Jirki aşiretinden 100 kişi ile birlikte Van'da Ak Parti'ye katıldı. İl Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen rozet takma törenine, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türmenoğlu, Abdullah Adıyaman ve Jirki aşireti kanaat önderi ağabeyi Necmi Adıyaman katıldı.

Ak Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, Jirki aşiretine mensup Adıyaman kardeşlerin yakınlarıyla birlikte partilerine katıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Adıyaman kardeşimiz, doğudan batıya, güneyden kuzeye her coğrafyanın bir metrekaresinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' liderliğini bütün halkına enjekte etmeye çalışan ve 18 yıl içerisinde bu ülkede sessiz devrimler yaşatan, özellikle bölgemize pozitif enerji sağlayan İslam ümmetinin de umudu olmuş bir liderin yanında yer almış. Kaybettiğimiz rahmetli Mehmet ağabeyimiz bütün evlatlarına, bütün aşiretine 'Bu lider bizi 2023, 2053 ve 2071 yıllarına taşıyacak olan bir lider olarak kanaat getirdim, evlatlarımız ve aşiret üyelerimiz bu liderin yolunda asla şaşmayın' diye tavsiyelerde bulunmuştur. Türkiye, artık eski Türkiye değil. Büyüyen, gelişen adeta coğrafyasında rol model olan bir ülkedir. Bugün Azerbaycan, Suriye, Kıbrıs ve Libya'da kardeşlerimizin yanındayız. Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de de varız. Bugün Türkiye artık güçlü Türkiye olma yolunda. Teşrif edip, partimize gelmenizden dolayı partim adına teşekkürlerimi sunuyorum"

'AK PARTİ'YE KATILMANIN GURURUNU YAŞIYORUM'

Abdullah Adıyaman ise, "Bundan sonraki siyasi hayatımda Van'daki dost ve akrabalarımla Ak Parti'de Sayın Cumhurbaşkanımızın partisinde hiçbir menfaat gözetmeksizin aktif bir şekilde Ak Parti Van İl Başkanı Sayın Kayhan Türkmenoğlu ve teşkilatıyla halkımızın hizmeti için ve tamamen gönüllülük temelinde çalışma taahhüdünü huzurunuzda veriyorum. Özellikle rahmete giden aşiret lideri Mehmet Adıyaman'ın bana, oğlu olarak Ak Parti'ye katılmam tavsiyesiydi. Beni Ak Parti'ye katılmama iten ikinci neden ise Sayın Cumhurbaşkanımızı iki kez rüyamda gördüm ve beni aranıza davet ediyordu. Ben bu yüzden Ak Parti'ye katıldım" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜNE BOYUN EĞMEDİK, EĞMEYECEĞİZ'

Jirki aşireti kanaat önderi Necmi Adıyaman da ağabeyinin dostlarıyla beraber Ak Parti'ye katılmasını kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız, dünyadaki bütün sessiz yığınların sesi, gariban halkımızın umudu olmuştur. O yüzden her zaman onu başımızın üstünde, kalbimizin içinde tutacağız. Ak Parti sayesinde ülkemizde insanların refah seviyesi arttı. Biz hiçbir zaman terör örgütüne boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Devletimizin birliğine, bayrağımıza bağlıyız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ak Parti İl Başkanı Türkmenoğlu, Abdullah Adıyaman ve yakınlarına Ak Parti rozetini taktı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-15 16:04:01



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