Hakkari'de HDP'li eski meclis üyesi, akrabalarıyla Ak Parti'ye katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de HDP'li eski meclis üyesi, akrabalarıyla Ak Parti'ye katıldı

DHA

Hakkari'de HDP'li eski meclis üyesi, akrabalarıyla Ak Parti'ye katıldı


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)HAKKARİ'de 2014-2019 yılları arasında HDP'den il genel meclis üyeliği yapan Abdullah Adıyaman, bir grup akrabasıyla birlikte Van'da Ak Parti'ye katıldı.
Hakkari HDP eski il genel meclis üyesi Abdullah Adıyaman, partisinden istifa ettikten sonra mensubu olduğu Jirki aşiretinden 100 kişi ile birlikte Van'da Ak Parti'ye katıldı. İl Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen rozet takma törenine, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türmenoğlu, Abdullah Adıyaman ve Jirki aşireti kanaat önderi ağabeyi Necmi Adıyaman katıldı.
Ak Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, Jirki aşiretine mensup Adıyaman kardeşlerin yakınlarıyla birlikte partilerine katıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Adıyaman kardeşimiz, doğudan batıya, güneyden kuzeye her coğrafyanın bir metrekaresinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' liderliğini bütün halkına enjekte etmeye çalışan ve 18 yıl içerisinde bu ülkede sessiz devrimler yaşatan, özellikle bölgemize pozitif enerji sağlayan İslam ümmetinin de umudu olmuş bir liderin yanında yer almış. Kaybettiğimiz rahmetli Mehmet ağabeyimiz bütün evlatlarına, bütün aşiretine 'Bu lider bizi 2023, 2053 ve 2071 yıllarına taşıyacak olan bir lider olarak kanaat getirdim, evlatlarımız ve aşiret üyelerimiz bu liderin yolunda asla şaşmayın' diye tavsiyelerde bulunmuştur. Türkiye, artık eski Türkiye değil. Büyüyen, gelişen adeta coğrafyasında rol model olan bir ülkedir. Bugün Azerbaycan, Suriye, Kıbrıs ve Libya'da kardeşlerimizin yanındayız. Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de de varız. Bugün Türkiye artık güçlü Türkiye olma yolunda. Teşrif edip, partimize gelmenizden dolayı partim adına teşekkürlerimi sunuyorum"
'AK PARTİ'YE KATILMANIN GURURUNU YAŞIYORUM'
Abdullah Adıyaman ise, "Bundan sonraki siyasi hayatımda Van'daki dost ve akrabalarımla Ak Parti'de Sayın Cumhurbaşkanımızın partisinde hiçbir menfaat gözetmeksizin aktif bir şekilde Ak Parti Van İl Başkanı Sayın Kayhan Türkmenoğlu ve teşkilatıyla halkımızın hizmeti için ve tamamen gönüllülük temelinde çalışma taahhüdünü huzurunuzda veriyorum. Özellikle rahmete giden aşiret lideri Mehmet Adıyaman'ın bana, oğlu olarak Ak Parti'ye katılmam tavsiyesiydi. Beni Ak Parti'ye katılmama iten ikinci neden ise Sayın Cumhurbaşkanımızı iki kez rüyamda gördüm ve beni aranıza davet ediyordu. Ben bu yüzden Ak Parti'ye katıldım" diye konuştu.
'TERÖR ÖRGÜTÜNE BOYUN EĞMEDİK, EĞMEYECEĞİZ'
Jirki aşireti kanaat önderi Necmi Adıyaman da ağabeyinin dostlarıyla beraber Ak Parti'ye katılmasını kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız, dünyadaki bütün sessiz yığınların sesi, gariban halkımızın umudu olmuştur. O yüzden her zaman onu başımızın üstünde, kalbimizin içinde tutacağız. Ak Parti sayesinde ülkemizde insanların refah seviyesi arttı. Biz hiçbir zaman terör örgütüne boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Devletimizin birliğine, bayrağımıza bağlıyız" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Ak Parti İl Başkanı Türkmenoğlu, Abdullah Adıyaman ve yakınlarına Ak Parti rozetini taktı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-10-15 16:04:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kümese giren sokak köpekleri, 17 hindiyi telef etti
YEREL HABERLER Kümese giren sokak köpekleri, 17 hindiyi telef etti
Tuşba Belediyesinin 2021 yılı tahmini bütçesi onaylandı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinin 2021 yılı tahmini bütçesi ...
Van Büyükşehir Belediyesi Edremit’teki asfalt çalışmalarını tamamlıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Edremit’teki asfalt ...
Tiyum Center üçüncü şubesini hizmete açtı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, Tiyum Center’in açılışına katıldı
YEREL HABERLER Tiyum Center üçüncü şubesini hizmete açtı Kaymakam ve ...
Çaldıran’daki 150 hane altyapıya kavuşuyor
YEREL HABERLER Çaldıran’daki 150 hane altyapıya kavuşuyor
Meme kanserinde erken teşhis uyarısı
YEREL HABERLER Meme kanserinde erken teşhis uyarısı
ROKA’dan sanal alışveriş imkanı
YEREL HABERLER ROKA’dan sanal alışveriş imkanı
Başkan Vekili Aslan kadın esnafıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan kadın esnafıyla buluştu
Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret
YEREL HABERLER Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan ...
Süerler Grup’tan indirim günleri
YEREL HABERLER Süerler Grup’tan indirim günleri
Urartuca bilen Mehmet Kuşman, tarihi kaledeki işini bırakıyor
YEREL HABERLER Urartuca bilen Mehmet Kuşman, tarihi kaledeki işini ...
Vanlı gençler asırlık ‘dengbejlik' kültürünü yaşatıyor
YEREL HABERLER Vanlı gençler asırlık ‘dengbejlik' kültürünü ...
İpekyolu Belediyesi ‘yıldız erkekler futbol ligi’ kuruyor
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi ‘yıldız erkekler futbol ligi’ ...
İpekyolu Belediyesinden personel alımı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden personel alımı
Vanspor FK - Sakaryaspor: 1 - 0
YEREL HABERLER Vanspor FK - Sakaryaspor: 1 - 0
Gürpınar’da parke taşı çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Gürpınar’da parke taşı çalışması devam ediyor
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Sakaryaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Sakaryaspor: 0
Başkale Belediyesi’nden öğrencilere eğitim desteği
YEREL HABERLER Başkale Belediyesi’nden öğrencilere eğitim desteği
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi korona ...
Van'da tüm okullar rutin olarak dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Van'da tüm okullar rutin olarak dezenfekte ediliyor
Milletvekili Arvas: “Van’ın üretim altyapısını güçlendireceğiz”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “Van’ın üretim altyapısını ...
Fevzi Çakmak Caddesi trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Fevzi Çakmak Caddesi trafiğe kapatıldı
Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı'dan 'önemli adam' sıfatıyla dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı'dan 'önemli adam' ...
‘PatentGrowth’ projesi etkinlik serisi devam ediyor
YEREL HABERLER ‘PatentGrowth’ projesi etkinlik serisi devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X