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Prof. Dr. Akgül: “Gıda önemli stratejik bir silahtır”

İHA

Prof. Dr. Akgül: “Gıda önemli stratejik bir silahtır”

Van Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Yakup Akgül, gıdanın önemli stratejik bir silah olduğunu belirterek, “Gelecek yüzyılda ülke için stratejik plan yapılırken güvenli ve kaliteli hayvansal gıda üretme plan ve projelerimizi zaman kaybedilmeden uygulamaya koymak mecburiyetindeyiz” dedi.
Dünya Gıda Günü nedeniyle bir açıklama yapan Prof. Dr. Yakup Akgül, dünyada gıdaya ulaşma, kaliteli gıda üretme ve gıdanın paylaşımı konusunda ciddi bir mücadele olduğunu söyledi. Akgül, “Bilindiği gibi dünyanın bir kesiminde insanlar gıdaya hemen hemen hiç ulaşamazken diğer bir kısmında belki de zamanında alınan tedbirler sayesinde gıdayı üretme ve paylaşma konusunda çok önemli merhalelerin kaydedildiğini görmek mümkündür. Nitekim bu gıdayı üreten ülkelerin üretme başarısını gösteren ülkelerin sağlıklı insan konusunda da önemli bir merhale kaydettiği söylenebilir. Aslında sağlıklı gıda sağlıklı insanla doğrudan ilişkilidir. Buna karşın dünyada açlık ve yoksullukla mücadele eden ülkelerin gıda üretme mücadelelerinde bazı aksaklıkların olduğu rahatlıkla görülebilir. Bu konuda her ne kadar sömürgeci ülkelerin bir rolü söz konusu ise de ilgili devlet yönetimlerinin de uyguladıkları yanlış stratejilerin etkisi olmuştur. Bu bakımdan gıda üretimi ve gıdanın kaliteli olmasının insanlar için çok önemli bir stratejik konu olduğunu bilmemiz gerekir. Dolayısıyla gıdanın insan için yeterli ve etkili kalitede üretilebilmesi için uzun vadeli politikaların geliştirilmesi gerekir. Bu çerçevede gıda üretim girişimlerimizin aksatılmadan sürdürülmesi gerekir. Ülkelerin kendisi için yeterli ve kendi kendine yetebilecek ölçüde gıda üretimi her bakımdan gelecekte söz sahibi olmak isteyenler için önemlidir. Bundan önceki deneyimlerde bizlere göstermiştir ki; bir ülke için milli gıda, stratejik gıda ve varlığı sürdürülebilir gıda üretimi kıymetlidir. Bu durumun farkında olan ülkeler kendisine yeterli ve kaliteli düzeyde gıda üretebilen ülkeler konumuna taşınarak kısa zamanda gelişmiş ülke sınıfında yerlerini almışlardır. Günümüzde dünya insanı gıda elde etme açısından yeterli ve yetersiz beslenenler diye ikiye ayrılır. Özellikle yeterli gıdaya ulaşamayıp yoksulluk ve sefalet içinde olan insanlar dünya için önemli bir sorundur. Yoksulluk ve sefaletle mücadele eden insanlar için de aslında daha çok hayvansal protein kökenli gıdaya ulaşmadaki yaşanılan zorluklardır. Dolayısıyla gıda denildiğinde hayvansal protein kökenli gıdaların anlaşılması doğaldır. Bu bakımdan gelişmiş ülkeler sınıfında olmak veya kalmak istiyorsak yukarıda birkaç kez değinildiği gibi ülkemizi kendisi için yeterli gıda üretebilen bir konumda tutmak mecburiyetindeyiz. Zira gıda önemli stratejik bir silahtır. Hem yoksullukla mücadele adına ve hem de gıdanın stratejik özelliğine binaen özellikle ülkemiz için hayvansal gıda üretiminde önemli yatırımlar yapmak zorunluluğu söz konusudur. Ülke nüfusumuzun 83 milyona dayandığı günümüzde etkili politikalar geliştirerek dünyadaki gelişmiş ülkeler standardında hayvansal protein üretmek ve tükettirmek sağlıklı olmak için gereklidir. Bilindiği gibi insan sağlığı tamamen hayvansal protein tüketme değeri ile eş anlamlıdır. Dolayısıyla yeterli miktarda hayvansal gıda üretmeyen insanların sağlıklı olmasından bahsetmek mümkün değildir. Gelecek yüzyılda ülke için stratejik plan yapılırken güvenli ve kaliteli hayvansal gıda üretme plan ve projelerimizi zaman kaybedilmeden uygulamaya koymak mecburiyetindeyiz. Bu planlamalar çerçevesinde değerlendirme yapmadığımız takdirde; ülkemiz için önemli bir stratejik kalemini kaybedeceğimiz gibi gelecekte oluşabilecek açlık ve yoksullukla mücadele etme şansını da kaybederiz. Bize göre dünyada gıda gününün kutlandığı hafta içinde gıdanın geleceği konulu panel ve konferanslar düzenlenerek konu ayrıntılı bir şekilde tartışılmalıdır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan pandemi sürecinde de gıdanın çok önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu bakımdan gıdanın en önemli stratejik silah olduğu özellikle salgın döneminde de bir kez daha görülmüştür. Bu bakımdan gelecekte ülkemizin yeterli miktarda ve yeterli kalitede başta hayvansal kökenli proteinli gıdalar olmak üzere kendisi için yeterli gıda üretmesi sağlıklı insan nesli için bir zorunluluktur. Bunun içinde akılcı politikalar çerçevesinde gıda üretim işlemlerini devam ettirmek, yeni yatırımlar yapmak ve kaliteli gıdayı markalaştırmak geleceği garanti altına almak anlamına gelmektedir. Van Veteriner Hekimler Odası olarak dünyada açlık ve yoksullukla yüz yüze kalmış insanların gelecekte daha sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmaları tek temennimizdir” dedi.

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