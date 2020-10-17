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Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim olup, ailesine kavuştu

DHA

Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim olup, ailesine kavuştu


Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu.
Güvenlik güçlerinin, PKK/KCK terör örgütü üyelerini geri getirme/ikna çalışmaları sürüyor. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2014 yılında örgüte katılan H.B. isimli PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terörle mücadele şube müdürlüğünün çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı olarak Irak'ın kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten H.B.'nin (2014 yılında katılım) ailesiyle irtibat kurularak, teslim olması sağlanmıştır. Emniyetteki işlemlerin ardından ailesiyle kavuşması sağlanan H.B., hakkında hazırlanan evraklarla adli makamlara sevk edildi."DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN
2020-10-17 10:44:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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