Van Büyükşehir Belediyesi’nde, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan çirkin paylaşımlara cevap

Van Büyükşehir Belediyesi, halk odaklı hizmetleri devam ederken bazı sosyal medya hesaplarından yapılan çirkin paylaşımlar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Van Büyükşehir Belediyesi’nin halk odaklı hizmetleri devam ederken bazı sosyal medya hesaplarından yapılan çirkin paylaşımlar üzerine açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Van’da belediyecilik hizmetleri açısından büyük bir değişim dönüşüm yaşanırken, derdi Van ve Vanlılar olmayan sadece kendi çıkarları uğruna Van Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerini baltalamaya çalışmak açıkçası bir travmanın sonucudur. Van Büyükşehir Belediyemizin ‘Prestij cadde’ projeleri kapsamında yapımı süren Milli Egemenlik Caddesi’nin geçici kabulü yapılmamışken, projenin geneli görmezden gelinerek ve kente kattığı değer hiçe sayılarak yapılan paylaşımlar haksızlıktır. Caddenin eski görüntüsünden hoşnut veya çıkarları doğrultusunda güzele güzel demeyen bu zümre acaba en son ne zaman bahse konu caddeyi görmüşlerdir. Ayrıca şeffaf belediyecilik ilkesi doğrultusunda tüm ihalelerimiz açık ihale ve eihale formatında yapılmaktadır. Bu nedenle tüm ihalelerimiz gününde ve saatinde sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanmaktadır. Büyükşehir Belediyemizin şeffaflık olgusu ortada iken hizmetlerimiz için ifade edilen sözler ve projelerimizi kötü göstermek aymazlıktan öte değildir. Yapılan tüm bu hizmetler Van halkı içindir. Van halkının hizmetlerin en iyisine layık olduğunu ifade ederek sosyal medyada yapılan bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini rica ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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