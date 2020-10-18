Van'da 'Rexo' ve 'Boby'li aramada araçlarda 282 kilo eroin bulundu



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) VAN'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 araçta, narkotik köpekleri 'Rexo' ve 'Boby' ile yapılan aramalarda 282 kilo 710 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolleri gerçekleştirdi. Uygulama sırasında, şüphe üzerine durdurulan 2 araçta, narkotik köpekleri 'Rexo' ve 'Boby' ile arama yapıldı. Nakliye kamyonunda taşınan kanepenin aralarında 121 kilo 855 gram, diğer araçta ise 160 kilo 855 gram olmak üzere toplam 282 kilo 710 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.Ç. Van'da, O.A. ve S.Y. ise Ankara'da yakalanarak, gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Öte yandan polis ekipleri, Doğu Akdeniz'de yürütülen çalışmalara destek için eroin paketleriyle 'Oruç Reis' yazdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-18 09:34:17



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