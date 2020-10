Van'da yeni koronavirüs kararları; otobüs ve minibüslerde ayakta yolcu alınmayacak

Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)-VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında özellikle toplu ulaşım, düğün ve taziyelere ilişkin kararlar alındı. Kararlarları açıklayan Vali Bilmez, "Düğün ve taziyelerde alınan kararlara uyulması, bu kararlara göre defin ve taziye işlemlerinin ona göre yürütülmesi, taziye ve düğünlerde yemek verilmemesi, düğünlerin müziksiz yapılması konusunda gerekli denetimlerin artırılması, hastanelerde ziyaretçi kabul edilmemesi ile kurumlarda olduğu gibi şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunlu hale getirildi. Ayakta yolcu alma yetkisi olmayan sarı minibüslerin, halk otobüsleri ve D plaka minibüslerin kesinlikle ayakta yolcu almaması, şayet yolcular tespit edildiği an hem minibüse, hem de ayakta olan yolculara da ceza yazılması için bugün yeni bir karar aldık. Artık minibüse ayakta binen kişi de suçlu kabul edilecek ve hakkında cezai işlem yapılacak" dedi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplandı. Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Faruk Conpolat, Vali Vekili Mesut Özcan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, İl Müftüsü Ömer Keskin, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Recep Türk, Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Serdar Acarcan, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Adil Allahverdi, Van Tabipler ve Eczacılar Odaları Başkanlığı yetkilileri katıldı.

DÜĞÜN VE TAZİYELERE YÖNELİK SIKI DENETİMLER DEVAM EDECEK

Toplantı sonunda Vali Bilmez, mevcut kararlara ek olarak alınan yeni kararları açıkladı.

Maske ve sosyal mesafeye uyulmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Vali Bilmez,"Bugüne kadar İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararları gözden geçirdik. Bu kararların faydalarını, etkinliğini değerlendirdik. Koronavirüs'te ilimizin bulunduğu durumu geçmiş dönemle kıyaslayarak değerlendirdik. Aldığımız tedbirlerin olumlu sonuç vermeye başladığını, hastanelerimizde herhangi bir darboğazın bulunmadığı, tedbirlerin toplumda bir farkındalık yaratılması, alınan kurallar konusunda gerekli denetimlerin arttırılması, takiplerin yapılması, özellikle düğün ve taziyelerde alınan kararlara uyulması, bu kararlara göre defin ve taziye işlemlerinin yürütülmesi, taziyelerde asla yemeğe müsade edilmemesi, düğünlerde de müzik ve yemeğin olmaması konusunda gerekli denetimlerin arttırılması ve özellikle bizim için önemli olan hastanelerde ziyaretçi kabul edilmemesi. Diğer bir husus da toplu taşıma araçlarındaki denetimlerin arttrılması. Ayakta yolcu alma yetkisi olmayan sarı minibüslerin, halk otobüsleri ve D plaka minibüslerin kesinlikle ayakta yolcu almaması, şayet yolcular tespit edildiği an hem minibüse, hem de ayakta olan yolculara da ceza yazılması için bugün yeni bir karar aldık. Artık minibüse ayakta binen kişi de suçlu kabul edilecek ve hakkında cezai işlem yapılacak" dedi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DA HES KODU ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Van'da alınan sıkı tedbirlerle birlikte olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Vali Bilmez, daha önce akşam saat 19:00 kadar müsade edilen pikniklerin bundan sonra günbatımıyla birlikte yasaklandığını söyledi.

Vali Bilmez şöyle konuştu: "Maske, mesafe ve temizlik ile ilgili toplumumuzun duyarlı olması gerektiği konularında tekrar ortak temennilerinde bulunduk. Tüm kamu kurumlarının girişlerinde HES kodu uygulaması yapılacak. Yine izole edilen vatandaşlarımızın sokakta tespiti halinde bunların yurtta izole olması uygulamasına devam edilecek. Bugüne kadar karantina kurallarını ihlal eden 278 kişi yakaladık ve yurda yerleştirdik. Bunların üçte biri pozitif vakaydı, üçte ikisi de temaslı kişiydi. Şu anda da yurtta yaklaşık 40 kişi kalmaktadır. Okulların açılması ile birlikte hassas dönemimizin olduğunu, bu dönemde çok duyarlı olmamız gerekteğini, özellikle öğretmenlerimizin tarama taleplerinin Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanması, öğrencilerimizin takibi konusundaki hassatiyetler dile getirildi. Umarım hem ilimiz. hem memleketimiz, hem insanlık bu covit salgınından bir an önce kurtulur. Amacımız, insanlarımızın sağlığını muhafaza etmek. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza uygulanan kısıtlamalar aynen devam edilecek. Şehirlerarası sehahatlerde izin alacak. Çarşı, pazar, kahve ve AVM gibi kalabalık ortamlarda bulunmaları yasaklandı. Toplu taşıma araçlarına sabah saat 07.30 ile 10.00 arası, akşam saat 16.30 ile 19.00 arası binmeleri yasak. Tüm kurumlarda olduğu gibi şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarına HES kodu uygulaması zorunlu hale getirildi. Kurban Bayramı'na kadar Van'da kurallara uyulmadı. Ama Kurban Bayramı'ndan sonra bu kurallara uyuldu Şu an iyi durumdayız."DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

