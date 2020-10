Van İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı. Piknikçilere gün batımına kadar müsaade edileceğini ifade eden Vali Bilmez, “Ayakta yolcu alan minibüs ile ayakta binen yolcuya da ceza kesilecek” dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez; hastanelerde bugün itibariyle toplam yatan hasta sayısının 160 civarında olduğunu ifade ederek, “Hastanelerde 5 entübe hastamız, bugüne kadar da korona virüs nedeniyle 10 vatandaşımız vefat etti. Şu ana kadar 1500 vatandaşımız iyileşerek taburcu edildi” dedi.

Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Korona virüse karşı alınan tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantı sonra açıklama yapan Vali Bilmez, “Bugün kurulumuzla bugüne kadar İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı kararları bir gözden geçirdik. Bunların faydalarını, bunların etkinliğini değerlendirdik. Şu an korona virüste ilimizin bulunduğu durumu geçmişiyle kıyaslayarak değerlendirdik. Aldığımız tedbirlerin olumlu sonuç vermeye başladığını hastanelerimizde herhangi bir darboğazın bulunmadığı ama alınan tedbirlerin tavizsiz bir şekilde uygulanması toplumda bir farkındalık oluşturdu toplumumuzun alınan kararlara uyması konusunda gerekli denetimlerin arttırılması, takiplerinin yapılması. Özellikle düğün ve taziyelerde alınan kararlara uyulması. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre defin işlemlerinin yapılması, taziye işlemlerinin ona göre yürütülmesi. Taziyelerde asla yemeklere müsaade edilmemesi, düğünlerde müzik, yemek ve ikramların olmaması konusunda gerekli denetimlerin arttırılması ve özellikle bizim için önemli olan hastanelerde ziyaretçilerin kabul edilmemesi, ziyaretçiye müsaade edilmemesi. Çünkü bizim bu konuda alınmış bir kararımız var. Bu konularda gerekli denetimlerin arttırılması” dedi.



“Ayakta yolcu alan minibüs ile ayakta binen yolcuya da ceza kesilecek”

Toplu taşıma denetimler arttırılmasına yönelik yeni tedbirlerin alındığı ifade eden Vali Bilmez, “Toplu taşıma denetimler arttırılması. Ayakta yolcuların alma yetkisi olmayan ‘Sarı minibüslerin’, ‘Halk otobüslerin’ ve ‘D plaka minibüslerin’ kesinlikle ayakta yolcu almaması. Şayet ayakta yolcu alırsa hem minibüse, hemde ayakta binen yolcuya da ceza yazılması için bugün yeni bir karar aldık. Artık ayakta binen kişi de suçlu kabul edilecek ve ona da cezai işlem yapılacak” diye konuştu.



“Piknikçilere gün batımına kadar müsaade edilecek”

Kentin şu anki alınan tedbirlere olumlu sonuç verdiğinin altını çizen Vali Bilmez, “Kentimizin şu anki alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiğini ve bu tedbirlere devam edilmesi. Revize ettiğimiz bir hususta hafta sonları ve bazen hafta içi aileleri ile birlikte pikniğe gidenlere daha önce saat 19.00’a kadar müsaade edilmişti. Şu an onu gün batımı ile birlikte artık müsaade edilmeyeceğiz. Gün batımına kadar müsaade edilecek. Maske, mesafe ve temizlik konusunda topluluğumuzun duyarlı olması gerektiği konusunda tekrar ortak temennilerde bulunduk. İlgili kurumlarda da gerekli hassasiyetler gösterilmesi için yazılar yazılacak” dedi.



“Kamu kurumlarına girişlerde HES uygulaması devam edecek”

Kamu kurumlarının girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasının devam edeceğini ifade eden Vali Bilmez, “Filyasyon sonucu izole edilen vatandaşlarımızın sokakta tespiti halinde bunların yurtta izole edilme uygulamasına devam edilecek. Bugüne kadar filyasyon çalışmaları sonunda sokakta izole edilen 278 kişi yakalanıp yurda yerleştirdik. Bunların üçte biri pozitif vakaydı, üçte ikisi temaslı kişiydi. Şu anda yurtta yaklaşık 40 civarında kişi kalmaktadır. Çünkü eksik kalan süreyi tamamlatıyoruz” dedi.



“Okulların açılması ile birlikte hassas döneme giriyoruz”

Okulların açılması ile birlikte hassas döneme gireceklerini ifade eden Vali Bilmez, “O dönemde çok duyarlı olmamız gerektiğini, özellikle öğretmenlerimizi tarama taleplerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanması, öğrencilerimizin takibi. Bu konuda duyarlı olması konusunda arkadaşlarımız hassasiyetini dile getirdi. Umarım hem ilimiz, hem memleketimiz, hem insanlık bu korona virüs salgınından bir an önce kurtulur. Amacımız insanlarımızın sağlığını muhafaza etmek” diye konuştu.



“65 yaş üstü vatandaşımıza yönelik alınan kısıtlamalar aynen devam edilecek”

65 yaş üstü vatandaşımıza yönelik alınan kısıtlamalar aynen devam edileceğinin altını çizen Vali Bilmez, “Şehirlerarası seyahatte onlar yine izin alacak. Bunların çarşıda, pazarda, AVM'de kafede ve restoranlarda bulunmaları yine yasak. Toplu taşıma araçlarına sabah saat 7.30 ile 10.00 arası, akşam saat 16.30 ile 19.00 arası toplu taşıma araçlarına binmeleri yasak. Onların ücretsiz belediye araçlarına ve halk otobüslerine binme kartları geçici olarak askıya alınmıştı, bu süreçte devam edecek” şeklinde konutu.

Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali yardımcıları Ömer Faruk Conpolat, Mesut Özcan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, İl Müftüsü Ömer Keskin, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Recep Türk, Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Serdar Acarcan, Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Adil Allahverdi, Van Tabipler ve Eczacılar Odaları Başkanlığı yetkilileri katıldı.

