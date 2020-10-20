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Fedakar öğretmen, babayı ikna ederek kız kardeşleri okula kazandırdı Kızların okutulması bölgeye örnek oldu Okula devam eden kız kardeşlerin başarı hikayesi

İHA

Fedakar öğretmen, babayı ikna ederek kız kardeşleri okula kazandırdı Kızların okutulması bölgeye örnek oldu Okula devam eden kız kardeşlerin başarı hikayesi

Van’da çevresinden etkilenen bir babanın okula gitmelerine karşı çıktığı Hayriye ve Havva Tomris isimli kız kardeşler, öğretmenleri Ali İhsan Özmen'in ikna çalışması sonucu tekrar okula kazandırıldı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden Van’a yerleşen baba Gürgin Tomris, küçük yaşlardaki kız çocuklarını okula gönderdi. Baba Tomris, derslerinden başarılı olan ve spora da düşkün olan kızlarını ilkokul sonundan okuldan aldırmak istedi. Kızlardan Hayriye Tomris (17) ağlayarak durumu öğretmeni Ali İhsan Özmen’e bildirmesi üzerine, öğretmen harekete geçti. Bunun için bir çalışma yapan öğretmen, baba Tomris’i ikna etmeyi başardı.
Ancak ikna çabalarının sonunda futbol oynamaya da düşkün olan Hayriye, bu kez de çevresindeki akrabaların babaya söylediği ‘kız çocukları futbol oynamaz’ engeline takıldı. Bu konuda da devreye giren öğretmen Özmen, yine babayı ikna etti. Okulda kız futbol takımına yazılan ve takımıyla Türkiye ikinciliği başarısı elde eden Hayriye, babasıyla birlikte çevresindeki akrabalarını da etkiledi. Öğretmen Özmen ve Hayriye’nin mücadelesi, kardeşi Havva Tomris’in (12) de hayallerindeki engelleri kaldırdı. Öğretmenin mücadelesiyle ikna olan baba Tomris’in hayatı belgesel filmlerine konu olurken, tekrar okula kazandırılan Hayriye, Van Spor Lisesi 10'uncu sınıfta, kardeşi Havva ise Mustafa Cengiz Ortaokulu 6'ncı sınıfta okuluna devam ediyor.

"Hayriye'nin çok yetenekli olduğunu gördüm"
İHA muhabirine konuşan Beden Eğitimi Öğretmeni Ali İhsan Özmen, kız çocuklarının babalarını ikna etmek için büyük bir çaba gösterdiğini belirtti. Çabalarının sonuç verdiğini ve kız kardeşlerinin okula kazandırıldığını ifade eden öğretmen Özmen, “Bundan önce erkek takımımız vardı. Bu takımla başarılı maçlar çıkarıyorduk. Başarılı bir maçın ardından çocuklar okul bahçesine gelerek toplanırlar ve kız çocukları da bu sevince ortak olmak ister. Anlamsız bir şekilde erkeklerin tepkisiyle karşılaştılar. Böylece kızlar için ne yapabiliriz diye düşünürken bir futbol takımı kurmaya karar verdik. Daha sonra Mormenekşeler Futbol Takımını kurduk. Hayriye ise ilkokulu bitirdikten sonra da yetenek taraması yaptım. Yetenek taraması sonrası Hayriye'nin çok yetenekli olduğunu gördüm. Futbola karşı da bir ilgisi vardı” dedi.

“Kızımızı okula kazandırmayı başardık”
Hayriye’nin bir gün ağlayarak yanına geldiğini ve babasının kendisini okuldan aldırmak istediğini anlatması üzerine harekete geçtiğini anlatan Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bende defalarca evlerine giderek babayla görüştüm. Başlarda çok sert bir yapısı vardı. Çok şükür onu kırmayı başardık. Kızımızı bu şekilde okula kazandırmayı başardık. Ancak bu kez sporda sıkıntı yaşamaya başladık. Çevresindeki akrabaları ‘kız çocuğu futbol yapar mı’ diye tepki göstermeye başladı. Bu yapıyı da kırdık. Hem akademik hem de sportif anlamda bir başarı hedefledik. Kız takımı olarak son 6 yıldır Van’da bir takıma yenilmedik. Türkiye ikincisi olduk, Van’ımızı en iyi şekilde temsil ettik.”

“Bu yanlışı düzeltmemiz lazım”
Eski dönemlerden bu yana çevresinde kız çocuklarının okula gitmesine müsaade edilmediğini dile getiren baba Gürgin Tomris ise “Maalesef bu yanlış bir fikirdi ancak ben de bu fikre ortaktım ve kız çocuklarımı okuldan alacaktım. Kızlarımın öğretmeni Ali İhsan Özmen beni ikna etti. Şimdi ise kız çocuklarımı okutmaya devam ediyorum. Çocuklarım okullarında gayet başarı da elde etmişlerdir. Kızların okula gitmemesi düşüncesi tamamıyla yanlıştı. Bu yanlışı düzeltmemiz lazım. Babalar özellikle kız çocuklarını okutsun” diye konuştu.

“En büyük hayalim milli takımda oynamak”
İlkokulu bitirdikten sonra babasının kendisini okula göndermek istemediğini söyleyen Hayriye Tomris de “Ali İhsan Öğretmenim eve gelerek babamı okula davet etti. Babamı ikna etti ve ben okula gitmeye başladım. Ancak bu kez de futbola gitmeme izin verilmedi. Çevremizde futbol erkek işi olarak görülüyordu. Ancak daha sonra bu fikir de kırıldı. Daha sonra yetenek taramasına gittim ve burada da birinci oldum. Van’da hiçbir kız takımına yenilmedik ve gol da yemedik. Türkiye’de ise ikinci takım olduk. Bu çevremdeki akrabalarımın dikkatini çekti ve kız çocuklarını futbola göndermeye başladılar. En büyük hayalim milli takımda oynayarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmektir” şeklinde konuştu.
Ablası gibi Mormenekşeler Futbol Takımında oynayan 6. sınıf öğrencisi Havva Tomris ise tüm babalara çağrıda bulunarak, kız çocukların okutulmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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