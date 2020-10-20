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(Özel) Trafik kazasıyla hayatı değişen üniversite öğrencisi köy çocuklarına umut oluyor

İHA

(Özel) Trafik kazasıyla hayatı değişen üniversite öğrencisi köy çocuklarına umut oluyor

Van’ın Gevaş ilçesinde yaşayan ve geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatı değişen Agit Nuyan, köydeki çocuklara resim çizmeyi öğreterek onları güzel sanatlar fakültesine hazırlıyor.
İlçeye bağlı Göründü Mahallesi’nde (köyü) ikamet eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Agit Nuyan, evinin bir odasında oluşturduğu atölyede köy çocuklarına resim öğretiyor. Daha önce beden eğitimi okumak istediğini ancak geçirdiği trafik kazası nedeniyle bu hayallinden vazgeçmek zorunda kaldığını aktaran Nuyan, "Kendimi bildim bileli resim ve spora ilgim vardı. Önceden beden eğitimine hazırlanıyordum. Büyük bir trafik kazası atlattım ve o trafik kazasında hocam bana ’Ayağın gitmiş olabilir ama hala ellerin çalışıyor’ diyerek resim yeteneğimin olduğunu gösterdi bana. Bu benim için büyük imkan oldu. Köydeydim, sınavda iyi puan alıyordum ama herhangi bir yere yerleşemiyordum. Ondan dolayı resim öğretmeni olmaya karar verdim" dedi.

Evinin bir odasını atölyeye çevirdi
Korona virüsten dolayı okulların kapalı olduğunu, bu anlamda köy çocuklarına faydalı olmak ve onlara bir şeyler öğretmek amacıyla böyle bir atölye oluşturduğunu dile getiren Nuyan, “Bu pandemi sürecinde herhangi bir aktivite yok. Okullar kapalı. Bu süreci iyi değerlendirmek istedim. Şu an gönüllü olarak öğrencilere resim çizmeyi öğreterek, onları güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesine hazırlıyorum” dedi.
Şu anda 3 öğrencisinin olduğunu belirten Nuyan, “Kendimden yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şu anda imkanlar olmadığı için çocuklara ilham kaynağı olmak, onlara bir şeyler katmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Her çocuk özeldir”
Çocukların resme ilgisinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Nuyan, “Her çocuk özeldir. Her çocuk okumalı. Özellikle köy fırsatları kısıtlı olduğu için onlara yol göstermeye çalışıyorum” diye konuştu.
Çocuklar ise büyüyünce resim öğretmeni olmak istediklerini belirterek, “Okullar kapalı olduğu için evde canımız sıkılıyor. Haftanın bir iki günü buraya geliyoruz, burada fırsatları değerlendiriyoruz. Resim çizmek çok güzel” şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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