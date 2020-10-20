Başkale’de ana caddeler yenilendi

Van’ın Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezindeki tüm ana caddeler sıcak asfaltla kaplanarak kaldırımları yenilendi.

Göreve gediği günden bu yana Van’ın gelişimi için büyük çaba sarf eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, bu bağlamda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ana caddelerin tümünde kaldırımlar baştan sona yapılırken; Şehit Kerim Aydın, Cumhuriyet, Mahmut Ertuş, Kadir Saruhan ve İskender Ertuş caddelerinde de sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Çalışmaların başlamasıyla birlikte Kaymakam Solak, ilgili birim müdürleriyle caddelerde inceleme yaptı. Başkale’nin bu çalışma ile daha modern bir görünüme kavuşacağını belirten Kaymakam Solak, “İlçemizin güzelleşmesi adına tüm ana caddelerde yenileme çalışması başlatmıştık. Bu kapsamda sağlı sollu tüm kaldırımları yeniden inşa ettik. Malumunuz caddelerimiz büyük oranda tahrip olmuştu. Kırık, çukur ve çirkin görüntü vardı. Bu alanlar düzeltildi. Caddelerimizde sıcak asfalt yapım işine başladık ve baştan sona yapıldı. İlçemizde elektrik alt yapısı da tamamen yer altına alındı. Kaldırımlarda dekoratif ışıklandırma da yapacağız. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim” dedi.

Çalışmaların yapıldığı caddeleri tek tek gezen Kaymakam Solak, vatandaşlarla sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

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