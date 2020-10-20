İran Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye kapıları yeniden açmalıdır



VAN,(DHA)VAN'a gelen İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Dr. Ali Asghar Mounesan, İran ile Türkiye'nin kardeş ve dost ülke olduklarını belirterek, "Türkiye Devleti alacağı karar ile kapıları yeniden açmalıdır. Sizleri ülkemizde ağırlamak bizleri mutlu etmektedir. Biz kardeş ve dost ülkeyiz. Pandemi nedeniyle Türkiye kapıları kapattı. Bizim kapılarımız her zaman açıktı ve sizleri bekliyoruz'' dedi.

Van'a dün akşam saatlerinde gelen İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Dr. Ali Asghar Mounesan, Ferit Melen Havalimanı'nda Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva tarafından karşılandı. İranlı Bakan Ali Asghar Mounesan, ardından Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın ev sahipliğini yaptığı Seyir Teras'ta düzenlenen istişare toplantısına katıldı. İstişare toplantısına, İranlı Bakan Ali Asghar Mounesan ve heyetinin yanı sıra Vali Yardımcısı Turgut Gülen, Van TSO Başkanı Necdet Takva, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fevzi Çeliktaş ve Şefik Eren, Yönetim Kurulu Sayman Üye Mehmet Değer, Yönetim Kurulu Üyeleri Veysel Parin, Eren Görsel Görmen, Necip Oflas, Serdar Balandi ve Burak Gültepe, Van TSO Türkiye-İran Tüccar Ofisi Temsilcisi ve Fahri Danışman Samed Poursoltani, Old Tuşba Turizm Yetkilisi Erkan Yılmaz ve Elite Word Hotel Van Genel Müdürü Oktay Aksoy katıldı.

İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Dr. Mounesan, Türkiye-İran arasında ilişkinin her dönemde dostluk çerçevesinde olduğunu belirterek, "İran halkı her zaman Türkiye halkını sevmektedir. Şunu da çok iyi biliyorum ki Türkiye de İran halkını her zaman sevmekte ve destek vermekte. İslam ülkeleri arasında bulunun İran ve Türkiye güçlü ülkelerdir. Güçlü ekonomileri var. Bu yüzden iki ülke arasındaki iş birliği gelişir ve daha da ilerlerse, bu tüm İslam ülkelerine olumlu yansıyacaktır. İki ülkenin var olan potansiyelleri ortada. Daha önceki yıllarda da ön plana çıkan bu potansiyelleri destekleyerek daha iyi bir seviyeye getirebiliriz" dedi.

TÜRK VATANDAŞLARI İRAN'A DAVET EDİYORUZ

İran'ın turistik ve tarihi alanlarıyla ilgili de bilgiler veren Mounesan, ''Sayın Başkanımız Ruhani döneminde turizm sektörü çok iyi bir seviyeye geldi ve önemli gelişmeler oldu. Yeni oteller ve altyapının güçlendirilmesi buna bir örnektir. Bizde turizmimizin daha iyi bir seviyeye gelmesi adına çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu nokta Türk vatandaşların İran'a turist olarak gelmesini istiyoruz. Türk vatandaşların gelip İran'ı daha yakından görmelerini istiyoruz. Özellikle bu dönemde İran'daki tur fiyatlarının çok uygun olması nedeniyle çok rahatlıkla seyahat gerçekleştirilebilir. Yatırım anlamında da ülkemizde önemli potansiyeller var. Yatırım yapacak olan firmalara daha uygun arazi satışı gerçekleştirebilir ve bakanlık olarak gerekli tüm destekleri sağlayabiliriz. Eleman konusunda da ülke olarak iyi bir seviyedeyiz. Türkiye'deki yatırımcılar İran'da yapacakları yatırımlar ile üretecekleri malları diğer ülkelere de ihraç edebilir. 80 milyon nüfusa sahip olduğumuz için iç piyasada da önemli bir potansiyele sahibiz. Bu vesileyle sizleri İran'da özellikle sınır kentlerinde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Biz bakanlık ve devlet olarak size destek olmaya hazırız. Turizmimizin gelişmesi adına da İran'ı kendi ülkeniz gibi görmenizi ve bu şekilde yaklaşım sergilemenizi istiyoruz" diye konuştu.

`TÜRKİYE KAPILARI AÇMALIDIR´

Pandemi nedeniyle kapanan sınır kapıları ile ilgili de konuşan Bakan Mounesan, "Sizleri ülkemizde ağırlamak bizleri mutlu etmektedir. Biz kardeş ve dost ülkeyiz. Pandemi nedeniyle Türkiye kapıları kapattı. Bizim kapılarımız her zaman açıktı ve sizleri bekliyoruz. Türkiye'nin daha önce İran'a uygulanan ambargonun kalkmasına yönelik destekleri oldu. Bu noktada da Türkiye'den destek bekliyoruz. Türkiye Devleti alacağı karar ile kapıları yeniden açmalıdır. Sıkı olan dostluğumuz ve kardeşliğimiz bu kötü süreçte de pekiştirmemiz ve birbirimizin yanında olmamız gerekmektedir. İki ülkenin yöneticileri olarak ortak çalışma ve atacağımız adımlar ile daha iyi bir seviyeye gelebiliriz" diye konuştu.

"6 YIL ÖNCE YÜZÜMÜZÜ DOĞUYA DÖNDÜK´

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise son 6 yıldır Van ile İran arasında gelişen ilişkilerin, bakanın gelişiyle belli bir noktaya taşındığını ifade etti. Başkan Takva, "Ne yazık ki, 6 yıl öncesine kadar İran İslam Cumhuriyeti ve komşu kentlerin, kentimizdeki varlığından söz etmek mümkün değildi. 2014 yılında yönetim kuruluyla beraber yüzümüzü doğuya döndük. Bunu yaparken belediyelerimizin, valiliğimizin, mülkü idare amirlerimizin ve turizmcilerimiz heyecanlandırarak ve desteğini alarak İran'a çok sayıda seyahat düzenledik. Aradan geçen 6 yıllık süreç içerisinde ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anlıyoruz. Bu kararı da bugün saygıdeğer bakanımızın heyetiyle ilimizi ziyaret etmesinden anlamak mümkün" dedi.

KİMLİK İLE SEYAHAT YAPILMALI

Türkiye ile İran arasındaki dostluk ve yıllardır süre gelen komşuluk ilişkileri nedeniyle vatandaşların kimlikle seyahat edilebileceğini ifade eden Başkan Takva, "Tahran'a düzenlemiş olduğumuz bir seyahatte kimlik ile girişçıkışların yapılması önerisinde bulunduk. İranlı yetkililer bu duruma çok şaşırdı. Biz Gürcistan'a kimlik ile giriş-çıkış yaparken, 400 yıllık komşumuz olan İran ile neden olmasın. Her platformda komşulukta ve dostluktan bahsederek bu neden olmasın. Sayın Bakanımızın yetkililer ile görüşmesi ve bizim bakanlığımıza da bunu bildirmesi durumunda bu sağlanabilir´´ diye konuştu.

Kapıların açılması konusunda da Bakan Mounesan'dan destek isteyen Takva şöyle konuştu: "Bizim diğer kapılarımız açık. Sayın Bakan İstanbul'dan buraya geldi. Ancak İran'dan karayoluyla buraya gelemiyor. Bu anlamda da gerekli desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

`KOMŞUMUZU DEĞİŞTİREMEYİZ´

Ülkelerin komşularını değiştiremediğini belirten Takva, şunları söyledi:

''Ticaret her şeyi yumuşatır. Ticaret siyaseti, diplomasiyi yumuşatır. Bu yüzden gidişgelişler ve ticari ilişkileri ne kadar geliştirirsek, iki ülkenin hem siyaseti hem bürokrasiyi hem askeri yapısı birbirine daha çok yaklaşır. İranlı bir profesörün birkaç yıl önce Van'daki bir sözünü hiç unutmuyorum. Diyordu ki; `Siz bir insanı sevmezseniz yanında kalkar başka bir yere gidersiniz, bir mahallede komşunuzla kavga ederseniz başka bir mahalleye taşınabilirsiniz. Ama siz iki ülkeyi başka bir yere taşıyamazsınız. Ne İran'ı ne de Türkiye'yi başka bir yere taşıyamazsınız.´ O yüzden ülkelerin komşuluğu değişmez. O nedenle bizim çok fazla bağımız olan İran ile başka bir ilişki geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2020-10-20 15:45:50



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