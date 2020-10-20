İran Kültür ve Turizm Bakanı Mounesan: "Türkiye alacağı karar ile kapıları yeniden açmalıdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İran Kültür ve Turizm Bakanı Mounesan: "Türkiye alacağı karar ile kapıları yeniden açmalıdır”

İHA

İran Kültür ve Turizm Bakanı Mounesan: "Türkiye alacağı karar ile kapıları yeniden açmalıdır”

İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Dr. Ali Asghar Mounesan, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.
OldTuşba Turizm misafirliğinde Van’a gelen ve Ferit Melen Havalimanında Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen ve Van TSO Başkanı Necdet Takva tarafından karşılanan İranlı Bakan Ali Asghar Mounesan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın ev sahipliğini yaptığı Seyir Teras’ta düzenlenen istişare toplantısına katıldı. İstişare toplantısına; İranlı Bakan Ali Asghar Mounesan ve heyetinin yanı sıra Vali Yardımcısı Turgut Gülen, Van TSO Başkanı Necdet Takva, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fevzi Çeliktaş ve Şefik Eren, Yönetim Kurulu Sayman Üye Mehmet Değer, Yönetim Kurulu üyeleri Veysel Parin, Eren Görsel Görmen, Necip Oflas, Serdar Balandi ve Burak Gültepe, Van TSO Türkiyeİran Tüccar Ofisi Temsilcisi ve Fahri Danışman Samed Poursoltani, OldTuşba Turizm Yetkilisi Erkan Yılmaz ve Elite Word Hotel Van Genel Müdürü Oktay Aksoy katıldı.

Türkiyeİran dostluğu
İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Dr. Ali Asghar Mounesan, düzenlenen program ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Türkiyeİran arasında ilişkinin her dönemde dostluk çerçevesinde olduğunu ifade eden Mounesan, “İran halkı her zaman Türkiye halkını sevmektedir. Şunu da çok iyi biliyorum ki Türkiye’de İran halkını her zaman sevmekte ve destek vermekte. İslam ülkeleri arasında bulunun İran ve Türkiye güçlü ülkelerdir. Güçlü ekonomileri var. Bu yüzden 2 ülke arasındaki işbirliği gelişir ve daha da ilerlerse, bu tüm İslam ülkelerine olumlu yansıyacaktır. İki ülkenin var olan potansiyelleri ortada. Daha önceki yıllarda da ön plana çıkan bu potansiyelleri destekleyerek daha iyi bir seviyeye getirebiliriz” dedi.

“Türk vatandaşları İran’a davet ediyoruz”
İran’ın turistik ve tarihi alanlarıyla ilgili de bilgiler veren Mounesan, “Başkanımız Ruhani döneminde turizm sektörü çok iyi bir seviyeye geldi ve önemli gelişmeler oldu. Yeni oteller ve altyapının güçlendirilmesi buna bir örnektir. Bizde turizmimizin daha iyi bir seviyeye gelmesi adına çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu nokta Türk vatandaşların İran’a turist olarak gelmesini istiyoruz. Türk vatandaşlarının gelip İran’ı daha yakından görmelerini istiyoruz. Özellikle bu dönemde İran’daki tur firmalarının fiyatları çok uygun olması nedeniyle çok rahatlıkla seyahat gerçekleştirilebilir. Yatırım anlamında da ülkemizde önemli potansiyeller var. Yatırım yapacak olan firmalara daha uygun arazi satışı gerçekleştirebilir ve bakanlık olarak gerekli tüm destekleri sağlayabiliriz. Eleman konusunda da ülke olarak iyi bir seviyedeyiz. Türkiye’deki yatırımcılar İran’da yapacakları yatırımlarla üretecekleri malları diğer ülkelere de ihraç edebilir. 80 milyon nüfusa sahip olduğumuz için iç piyasada da önemli bir potansiyele sahibiz. Bu vesileyle sizleri İran’da, özellikle sınır kentlerinde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Biz bakanlık ve devlet olarak size destek olmaya hazırız. Turizmimizin gelişmesi adına da İran’ı kendi ülkeniz gibi görmenizi ve bu şekilde yaklaşım sergilemenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye kapıları açmalıdır”
Kapıların açılmasıyla ilgili de konuşan Bakan Mounesan, şunları söyledi:
“Sizleri ülkemizde ağırlamak bizleri mutlu etmektedir. Biz kardeş ve dost ülkeyiz. Pandemi nedeniyle Türkiye kapıları kapattı. Bizim kapılarımız her zaman açıktı ve sizleri bekliyoruz. Türkiye daha önce İran’a uygulanan ambargonun kalkmasına yönelik destekleri oldu. Bu noktada da Türkiye’den destek bekliyoruz. Türkiye Devleti alacağı karar ile kapıları yeniden açmalıdır. Sıkı olan dostluğumuz ve kardeşliğimizi bu kötü süreçte de pekiştirmemiz ve birbirimizin yanında olmamız gerekmektedir. 2 ülkenin yerel yöneticilerinin ortak çalışmaları ve atacağı adımlar ile daha iyi bir seviyeye gelebiliriz.”

“6 yıl önce yüzümüzü doğuya döndük”
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da, son 6 yıldır Van ile İran arasında gelişen ilişkilerin, bakanın gelişiyle belli bir noktaya taşındığını ifade etti. Başkan Takva, “Ne yazık ki, 6 yıl öncesine kadar İran İslam Cumhuriyeti ve komşu kentlerin, kentimizdeki varlığından söz etmek mümkün değildi. 2014 yılında yönetim kuruluyla beraber yüzümüzü doğuya döndük. Bunu yaparken belediyelerimizin, valiliğimizin, mülkü idare amirlerimizin ve turizmcilerimizi heyecanlandıran ve desteğini alarak İran’a çok sayıda seyahat düzenledik. Aradan geçen 6 yıllık süreç içerisinde ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anlıyoruz. Bu kararı da bugün saygıdeğer bakanımızın heyetiyle ilimizi ziyaret etmesinden anlamak mümkün” diye konuştu.

“Kimlik ile seyahat yapılmalı”
Türkiye ile İran arasındaki dostluk ve yıllardır süre gelen komşuluk ilişkileri nedeniyle vatandaşların kimlikle seyahat edilebileceğini ifade eden Başkan Takva, şöyle devam etti:
“Tahran’a düzenlemiş olduğumuz bir seyahatte kimlik ile girişçıkışların yapılacağı önerisinde bulunduk. İranlı yetkililer bu duruma çok şaşırdı. Biz Gürcistan’a kimlik ile girişçıkış yaparken, 400 yıllık komşumuz olan İran ile neden olmasın. Her platformda komşulukta ve dostluktan bahsederek bu neden olmasın. Bakanımızın yetkililer ile görüşmesi ve bizim bakanlığımıza da bunu bildirmesi durumunda bu sağlanabilir.”
Kapıların açılması konusunda da Bakan Mounesan’dan destek isteyen Takva, “Bizim diğer kapılarımız açık. Bakan Bey İstanbul’dan buraya geldi. Ancak İran’dan karayoluyla buraya gelemiyor. Bu anlamda da gerekli desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Komşumuzu değiştiremeyiz”
Ülkelerin komşularını değiştiremediğini ifade eden Takva, “Ticaret her şeyi yumuşatır. Ticaret siyaseti yumuşatır, ticaret diplomasiyi yumuşatır. Bu yüzden gidişgelişler ve ticari ilişkileri ne kadar geliştirirsek, 2 ülkenin hem siyaseti hem bürokrasiyi hem askeri yapısı birbirine daha çok yaklaşır. İranlı bir profesörün birkaç yıl önce Van’daki bir sözünü hiç unutmuyorum. Diyordu ki; ‘Siz bir insanı sevmezseniz yanında kalkar başka bir yere gidersiniz, bir mahallede komşunuzla kavga ederseniz başka bir mahalleye taşınabilirsiniz. Ama siz 2 ülkeyi başka bir yere taşıyamazsınız.’ Ne İran’ı ne de Türkiye’yi başka bir yere taşıyamazsınız. O yüzden ülkelerin komşuluğu değişmez. O nedenle bizim çok fazla bağımız olan İran ile başka bir ilişki geliştirmemiz gerekiyor. Bu böyle olmamalı” şeklinde konuştu.

“İran’a uygulanan ambargo kalkmalı”
Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şefik Eren ise İran’a uygulanan ambargonun kalkması adına birçok görüşme yaptıklarını söyledi. Eren, “Daha önce odamızı ziyaret eden başta Amerika olmak üzere diğer ülkelerin büyükelçilerine İran’daki ambargonun kaldırılmasını talep ettik. Bu bizim tek gündem maddemizdi. İslam dini, kendin için ne istiyorsan, komşun için de onu iste diyor. Dolayısıyla biz İran’a uygulanan ambargonun tamamen karşısındayız ve kaldırılması noktasında sürekli olarak çağrılar yaptık. Dünyanın İran ile olan ilişkilerini en iyi takip eden şehirlerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla var olan ambargonun kaldırılması ve İran’ın daha güçlü bir ülke haline gelmesi en büyük temennimizdir. Bakanın da buraya gelmesiyle de bu çabamız daha da güçlenecektir. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

“Yüksek harçlar düşürülmeli”
Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Parin de, İran tarafından uygulanan yurt dışı harçlarının çok yüksek olduğu, bundan dolayı da İranlı vatandaşların Van’a gelmelerine engel olduğunu aktararak, bu harçların indirilmesi gerektiğini aktardı.
Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen ise Bakan Ali Asghar Mounesan’a teşekkür ederek, programı düzenleyen Van TSO Yönetimine teşekkür etti.
Toplantıya katılan İranlı yetkililer ise Türkiye’ye özelde Van’a çok sayıda İranlı turist geldiğini ifade ederek, Türkiye’den de İran’a turist gelmesini beklendiklerini belirtti. İstişare toplantısı; Van TSO Yönetim Kurulu tarafından İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Dr. Ali Asghar Mounesan ve OldTuşba Turizm Yetkilisi Erkan Yılmaz’a plaket takdim etmesi ile sona buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’daki balıkçılar sıkı denetimden geçti
YEREL HABERLER Van’daki balıkçılar sıkı denetimden geçti
Van’da ‘15 günlük’ yasaklama
YEREL HABERLER Van’da ‘15 günlük’ yasaklama
MHP Van İl Başkanı Güngöralp’ten ‘askıda ekmek’ kampanyasına destek
YEREL HABERLER MHP Van İl Başkanı Güngöralp’ten ‘askıda ekmek’ ...
İran Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye kapıları yeniden açmalıdır
YEREL HABERLER İran Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye kapıları ...
Tuşba Belediyesinden ‘işe yerleştirme’ iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden ‘işe yerleştirme’ iddialarına ...
VEDAŞ yöneticilerinden muhtarlara ziyaret
YEREL HABERLER VEDAŞ yöneticilerinden muhtarlara ziyaret
Müdür Göksoy’dan ‘kayıt dışı’ uyarısı
YEREL HABERLER Müdür Göksoy’dan ‘kayıt dışı’ uyarısı
Van’da ‘Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’ kuruluyor
YEREL HABERLER Van’da ‘Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’ ...
Van'daki depremin 9'uncu yılında yeni görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Van'daki depremin 9'uncu yılında yeni görüntüler ...
Urartu Göz uzmanlarından botoks uyarısı
YEREL HABERLER Urartu Göz uzmanlarından botoks uyarısı
Başkale’de ana caddeler yenilendi
YEREL HABERLER Başkale’de ana caddeler yenilendi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini bin 500 kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini bin 500 kişi ...
Ağaçta mahsur kalan güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan güvercin itfaiye tarafından ...
(Özel) Trafik kazasıyla hayatı değişen üniversite öğrencisi köy çocuklarına umut oluyor
YEREL HABERLER (Özel) Trafik kazasıyla hayatı değişen üniversite ...
Fedakar öğretmen, babayı ikna ederek kız kardeşleri okula kazandırdı Kızların okutulması bölgeye örnek oldu Okula devam eden kız kardeşlerin başarı hikayesi
YEREL HABERLER Fedakar öğretmen, babayı ikna ederek kız kardeşleri ...
Van polisi, iş yerlerinde kapsamlı korona virüs denetimi yaptı
YEREL HABERLER Van polisi, iş yerlerinde kapsamlı korona virüs ...
İpekyolu Belediyesinden ödüllü ‘Cumhuriyet Koşusu’
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden ödüllü ‘Cumhuriyet Koşusu’
Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü eğitim semineri Van'da yapıldı
YEREL HABERLER Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü eğitim ...
Van Büyükşehir Belediyesi Taşkonak Mahalle yolunu asfaltlıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Taşkonak Mahalle yolunu ...
Van merkezli 5 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Van merkezli 5 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı
PKK’nın dağ kadrosuna eleman temin ettiği değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER PKK’nın dağ kadrosuna eleman temin ettiği ...
Başkan Akman’dan “Muhtarlar Günü” mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan “Muhtarlar Günü” mesajı
19 Ekim Muhtarlar Günü
YEREL HABERLER 19 Ekim Muhtarlar Günü
Sokak hayvanları için doğaya su ve yiyecek bıraktılar
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için doğaya su ve yiyecek bıraktılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X