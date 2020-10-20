Van’da trafik kazası: 2 yaralı

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Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 07 BAJ 88 plakalı Renault marka kapalı kasa kamyonet ile 34 JB 5012 Toyota marka otomobil çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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