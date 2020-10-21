Van'da 'Şila'lı aramada 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan TIR'da, narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, 7 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan TIR'da arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, 7 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili TIR şoförü H.D. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-10-21 09:28:41
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