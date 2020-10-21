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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İHA

Van merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen Van merkezli operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına örgüt mensuplarıyla irtibat/iltisak içerisinde bulundukları tespit edilen 7 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, Van merkez ve ilçeleri ile Bursa ilinde olmak üzere 7 şüpheliye yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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