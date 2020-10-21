Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem

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Van’ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 11.31'de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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