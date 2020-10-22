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Depremin üzerinden 9 yıl geçti, acılar halen taze

DHA

Depremin üzerinden 9 yıl geçti, acılar halen taze


Barış KUL/ ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'da 9 yıl önceki 7.2 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan eşini ve kızını kaybeden Ferhat Şahiner'in (41), aradan geçen zamana rağmen acıları hala tazeliğini koruyor. Şahiner, eşi Sibel ve kızı Zeynep'in bulunduğu Seyit Muhammet Kabristanı'na haftada 2 gün gidip, mezarları başında dua okuyarak, çiçek bırakıyor.
Van, 23 Ekim 2011 saat 13.41'de 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sadece Van değil komşu iller hatta sınır ülkelerden bile hissedilen deprem, Van ve Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden oldu. Erciş'in 3'te biri enkaza dönüşürken, kentte 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde meydana gelen 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti, 2 bin kişi yaralandı ve 252 kişi de enkazdan sağ olarak çıkarıldı. 
KIZI FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEMİŞ
Aradan 9 yıl geçmesine rağmen yakınlarını kaybeden depremzedelerin acıları ise ilk günkü gibi taze. Erciş ilçesinde yaşayan ve depremde eşi Sibel ve 11 yaşındaki kızı Zeynep'i kaybeden Ferhat Şahiner de onlardan biri. Depremin yaşandığı günün akşamı ailecek bir arada olduklarını anlatan Ferhat Şahiner, kızının o akşam annesine hatıra olsun diye fotoğraflarını çektirdiğini anlattı. Yaşadıkları 4 katlı binanın depremde yerle bir olduğunu ve tüm hatıraların enkaz altında kaldığını kaydeden Şahiner, artık haftanın 2 günü kızının ve eşinin mezarını ziyaret ederek teselli buluyor. 
'DEMREM ANINDA İŞ YERİNDEYDİM'
2 yıl önce evlenerek yeni bir yuva kuran, bu evlilikten de 1 çocuğu olan Şahiner, acıdan eksilen bir şeyin olmadığını söyledi. Erciş Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda çalışan Şahiner, "9 yıl önce depremin olacağı sanki içimize doğmuştu. Zeynep annesine 'bir resim çek hatıra kalsın' dedi. Ailecek çektik. O fotoğrafın son olacağını hiç düşünemedik. Gece uyurken karabasanlar gördüm ve gece uyuyamadım. Deprem anında merkezde bulunan iş yerindeydim. Deprem olunca da kendimi dışarı attım. Aklıma çocuklar geldi. Koşarak hemen evin olduğu yere geldim. Maalesef 4 katlı ev komple çökmüş, eşim Sibel ve kızım Zeynep enkaz altında kalmıştı. İkisinin de cansız bedenine 3 gün sonra ulaştık. Kızım Zeynep hayatını kaybederken ilkokul 4´üncü sınıfa gidiyordu ve 11 yaşındaydı. Hayalleri vardı. Doktor olmak istiyordu, hep televizyona çıkmak isterdi. Maalesef televizyona vefat haberiyle çıktı. Çok üzgünüm. Şimdi 1 yaşında Kemal isminde bir çocuğum oldu. Toparlanmaya çalışıyorum, Acımız ilk gün gibi taze" dedi.
AMCASI ZEYNEP İÇİN ŞİİR YAZDI
Zeynep´in amcası Burhan Şahiner ise yeğeni için şiir yazdı. Yazdığı şiiri okuyan amca Şahiner, "Ah Erciş, can Erciş, ölümün soğukluğunu sende tattım. Her ölenle öldüm bugün. Karşımda sel olsa geçit vermez dağ gibi. Boğulmaya atlamasam, cehennem gibi ateş olsa, nar olsa bir can için yanmaya atlamasam namerdim. Zeynep´im, Zeynep´im allı Zeynep´im. Toz, duman içinde kaldı Zeynep´im"DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2020-10-22 11:05:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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