30 yıllık Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, koronavirüsten öldü



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde, koronavirüs nedeniyle 22 gündür tedavi gören, 30 yıllık Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsamettin Çelik (64), hayatını kaybetti.

Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Çelik ve eşinin, bazı belirtiler üzerine yaptırdığı Covid-19 testleri pozitif çıktı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan Çelik, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım servisine alındı. Çelik'in eşi ise tedavisinin ardından sağlığına kavuşunca taburcu edildi. 30 yıllık Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsamettin Çelik, 22 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik'in ağabeyi olan Hüsamettin Çelik'in cenazesi, bugün Seyit Muhammet Kabristanı'nda toprağa verilecek. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-10-22 12:53:32



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