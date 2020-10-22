Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van heyetinden TOKİ Başkanlığına ziyaret

İHA

Van heyetinden TOKİ Başkanlığına ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının konut üretme, kentsel dönüşüm ve bu alandaki yapısal sorunlarda bütün Türkiye için büyük bir şans olduğunu söyledi.
Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer’in bulunduğu Van heyeti, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığını ziyaret etti. TOKİ tarafından ihalesi tamamlanan, ihale aşamasında olan ve proje safhasında olan yatırımların görüşüldüğü toplantıda; belediyelerin talepleri, millet bahçeleri ve sosyal konut sorunu da TOKİ Başkan Vekili Hakan Akbulut’a iletildi.

“TOKİ, Türkiye için büyük bir şanstır”
Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kente dair sorunları ve vatandaşların taleplerini yetkililere iletmek, bunlara çözüm aramak adına en üst düzeyde güçlü bir heyetle Ankara’da ziyaret ve temaslarda bulunduklarını belirtti. Arvas, “Özellikle 90’lı yıllardan itibaren başlayan köylerden kentlere göç hareketinden sonra kentleşme süreci hız kazanmıştır. Bu hızlı gelişme beraberinde konut ihtiyacı sorununu doğurmuştur. Van’da yıllardan beri devam eden konut problemi aynı zamanda ülkemiz içinde geçerlidir. TOKİ; konut üretme, kentsel dönüşüm ve bu alandaki yapısal sorunlarda bütün Türkiye için büyük bir şanstır.
2011 yılında Van ve Erciş’te meydana gelen depremlerde, TOKİ tarafından zor iklim şartlarına rağmen binerce konut bir yıl içinde başarılı bir şekilde tamamlamış vatandaşlarımıza teslim edilmişti. Van ve Erciş’te kurulan yeni yerleşim yerleri sosyal donatıları ile halen örnek yerlerdir” dedi.

“Yeni konut projeleri için TOKİ ile görüştük”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesinde TOKİ marifetiyle yapılacak “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut” projesi kapsamında Van’da 2020 yılı için Erciş, Tuşba, Çatak ve Başkale ilçelerinde konut yapılması öngörüldüğünü de hatırlatan Arvas, “Erciş ve Tuşba ilçelerimiz için ihale yapıldı, konutlar için 2728 Nisan tarihlerinde kuralar çekildi. İnşallah bu ayın sonunda çalışmalar başlayacaktır. Başkale ve Çatak ilçelerimizde talep ve yer sorunu nedeniyle gecikme oldu, ancak kasım ayı sonunda bunlarında ihale edileceği tarafımıza iletildi. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız ve belediyelerimizin talepleri doğrultusunda yeni konut projeleri için TOKİ ile görüştük. 2021 için taleplerimizi ilettik. Valimiz ve belediye başkanlarımız ile birlikte konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

30 yıllık Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER 30 yıllık Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ...
VASKİ 50 yıllık su sorununu çözdü
YEREL HABERLER VASKİ 50 yıllık su sorununu çözdü
Vali Bilmez’in eşinden 117 yaşındaki Hüseyin dedeye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’in eşinden 117 yaşındaki Hüseyin dedeye ...
(Özel) İran’dan Van’a 25 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER (Özel) İran’dan Van’a 25 milyon TL’lik yatırım
Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’dan ‘korona virüs’ uyarısı
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’dan ‘korona virüs’ uyarısı
Depremin üzerinden 9 yıl geçti, acılar halen taze
YEREL HABERLER Depremin üzerinden 9 yıl geçti, acılar halen taze
Türk mühendis, röntgen filmlerinden koronayı teşhis eden sistem geliştirdi Koronayı teşhis eden sistem yüzde 99.4 oranında başarı gösterdi
YEREL HABERLER Türk mühendis, röntgen filmlerinden koronayı teşhis ...
Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan Dünya Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan Dünya Gazeteciler Günü ...
Cezaevi İzleme Kurulu Başkanı Eczacı Lütfü Polat kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Cezaevi İzleme Kurulu Başkanı Eczacı Lütfü Polat ...
(Özel) Geleneksel Van evlerinde kış hazırlığı başladı
YEREL HABERLER (Özel) Geleneksel Van evlerinde kış hazırlığı başladı
İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor
YEREL HABERLER İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri ...
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor
YEREL HABERLER İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller ...
İntihara kalkıştı, polis pencereden aldı
YEREL HABERLER İntihara kalkıştı, polis pencereden aldı
2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Van’da
YEREL HABERLER 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Van’da
Erciş Belediyesi iki caddenin aydınlatma sistemini yeniledi
YEREL HABERLER Erciş Belediyesi iki caddenin aydınlatma sistemini ...
Erciş Belediyesi hizmetleriyle takdir kazanıyor
YEREL HABERLER Erciş Belediyesi hizmetleriyle takdir kazanıyor
Büyük yöresel fuar 4. kez kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Büyük yöresel fuar 4. kez kapılarını açıyor
Başkan Akman gazetecilerin gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Akman gazetecilerin gününü kutladı
Tuşba Belediyesinin hizmet binası basına tanıtıldı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinin hizmet binası basına tanıtıldı
Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Van Büyükşehir Belediyesi müzik akademisi kayıtları başladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi müzik akademisi kayıtları ...
İscehisar’dan Sündüz Şehitliği için 22 ton mermer
YEREL HABERLER İscehisar’dan Sündüz Şehitliği için 22 ton mermer
Başkan Aslan’dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X