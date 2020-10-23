23 Ekim Van depreminin yıldönümü

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen depremin yıldönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “23 Ekim 2011'de 7.2 ve 9 Kasım 2011'de 5.6 büyüklüğünde şehrimizin yaşadığı iki büyük depremde ne yazık ki maddi ve manevi ağır hasarlar meydana gelmiş ve 644 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Ülkemizin ve ilimizin yaşadığı en acı olaylardan olan Van depreminin üstünden 9 sene geçmiş olsa da bizleri derinden etkileyen felakette yitirdiğimiz canları unutmadık. Acılarımız hala taze, yüreğimiz hala buruk. İnsanoğlunun var oluşundan bu yana en çaresiz kaldığı doğal felaketlerden biri olan deprem gerçeği, kendisini bizlere unutturmamakta, 23 Şubat 2020'de ne yazık ki 10 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve onlarca vatandaşımızın da yaralanmasına neden oldu. Yaşadığımız bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, depremde yaralanan, yakınlarını kaybeden ve bu elim olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımızın bir kez daha benzer felaketleri ve acıları yaşamamasını temenni ediyorum. Deprem bölgesinde bulunan ilimizde, yaşanılan bu afetlerde depremzede vatandaşlarımız yalnız bırakılmayarak devletin tüm imkanları seferber edildi. Gerek devletimiz, gerekse hükümetimiz ve Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımızın kısa sürede yaptığı yardımlar, yaşanan yıkımın etkilerini azaltırken, yaraların da sarılmasına katkı sağladı. Van'ı, kaderine ve enkaz yığınları arasına terk etmeyeceğini dünyaya örnek bir şekilde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları olmak üzere tüm halkımız gösterdi. Devletmillet birlikteliği ile koordinasyon sağlanarak depremin hemen ardından gıda ve barınma gibi acil ihtiyaçlar giderilirken, geçen 9 yılın ardından Van yeni bir çehre kazanarak modern bir kent haline geldi. Bizler de bu modernleşmeyi sürdürerek, ilimizde bu tür afetlerin etkisini en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2011 depreminin yıldönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yâd ediyor, Yüce Mevlâ'dan bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını diliyorum” dedi.

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