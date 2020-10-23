23 Ekim Van depreminin yıldönümü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

23 Ekim Van depreminin yıldönümü

İHA

23 Ekim Van depreminin yıldönümü

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen depremin yıldönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “23 Ekim 2011'de 7.2 ve 9 Kasım 2011'de 5.6 büyüklüğünde şehrimizin yaşadığı iki büyük depremde ne yazık ki maddi ve manevi ağır hasarlar meydana gelmiş ve 644 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Ülkemizin ve ilimizin yaşadığı en acı olaylardan olan Van depreminin üstünden 9 sene geçmiş olsa da bizleri derinden etkileyen felakette yitirdiğimiz canları unutmadık. Acılarımız hala taze, yüreğimiz hala buruk. İnsanoğlunun var oluşundan bu yana en çaresiz kaldığı doğal felaketlerden biri olan deprem gerçeği, kendisini bizlere unutturmamakta, 23 Şubat 2020'de ne yazık ki 10 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve onlarca vatandaşımızın da yaralanmasına neden oldu. Yaşadığımız bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, depremde yaralanan, yakınlarını kaybeden ve bu elim olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımızın bir kez daha benzer felaketleri ve acıları yaşamamasını temenni ediyorum. Deprem bölgesinde bulunan ilimizde, yaşanılan bu afetlerde depremzede vatandaşlarımız yalnız bırakılmayarak devletin tüm imkanları seferber edildi. Gerek devletimiz, gerekse hükümetimiz ve Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımızın kısa sürede yaptığı yardımlar, yaşanan yıkımın etkilerini azaltırken, yaraların da sarılmasına katkı sağladı. Van'ı, kaderine ve enkaz yığınları arasına terk etmeyeceğini dünyaya örnek bir şekilde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları olmak üzere tüm halkımız gösterdi. Devletmillet birlikteliği ile koordinasyon sağlanarak depremin hemen ardından gıda ve barınma gibi acil ihtiyaçlar giderilirken, geçen 9 yılın ardından Van yeni bir çehre kazanarak modern bir kent haline geldi. Bizler de bu modernleşmeyi sürdürerek, ilimizde bu tür afetlerin etkisini en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2011 depreminin yıldönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yâd ediyor, Yüce Mevlâ'dan bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Köydeki evinin bir odasını müzeye dönüştürdü Üniversite öğrencisi Agit Nuyan: “Amacım geçmişi yeni nesillere aktarmak”
YEREL HABERLER (Özel) Köydeki evinin bir odasını müzeye ...
Ali Erbaş: “İyiliğin de, huzurun da teminatı olmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Ali Erbaş: “İyiliğin de, huzurun da teminatı olmamız ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Van'daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Van'daki ...
Erciş’te çocuklar için korona virüs farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Erciş’te çocuklar için korona virüs farkındalık ...
Van’ın ilk kadın dergisi ‘İpek Kadın’ yayımlandı
YEREL HABERLER Van’ın ilk kadın dergisi ‘İpek Kadın’ yayımlandı
Erciş'te yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Erciş'te yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere maske ...
MHP Van İl Başkanlığında kongre hazırlığı
YEREL HABERLER MHP Van İl Başkanlığında kongre hazırlığı
Başkan Ensari: “İkinci el giyim ürünleri hastalık saçıyor”
YEREL HABERLER Başkan Ensari: “İkinci el giyim ürünleri hastalık ...
Geliştirdiği yapay zekayla röntgen filmlerinden saniyeler içinde koronavirüs teşhisi yapıyor
YEREL HABERLER Geliştirdiği yapay zekayla röntgen filmlerinden ...
İpekyolu Belediyesinden öğretmen ve öğrencilere korona virüs eğitimi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden öğretmen ve öğrencilere ...
Van Büyükşehir Belediyesinin resim kursu kayıtları başladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin resim kursu kayıtları ...
Van heyetinden TOKİ Başkanlığına ziyaret
YEREL HABERLER Van heyetinden TOKİ Başkanlığına ziyaret
30 yıllık Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER 30 yıllık Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ...
VASKİ 50 yıllık su sorununu çözdü
YEREL HABERLER VASKİ 50 yıllık su sorununu çözdü
Vali Bilmez’in eşinden 117 yaşındaki Hüseyin dedeye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’in eşinden 117 yaşındaki Hüseyin dedeye ...
(Özel) İran’dan Van’a 25 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER (Özel) İran’dan Van’a 25 milyon TL’lik yatırım
Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’dan ‘korona virüs’ uyarısı
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’dan ‘korona virüs’ uyarısı
Depremin üzerinden 9 yıl geçti, acılar halen taze
YEREL HABERLER Depremin üzerinden 9 yıl geçti, acılar halen taze
Türk mühendis, röntgen filmlerinden koronayı teşhis eden sistem geliştirdi Koronayı teşhis eden sistem yüzde 99.4 oranında başarı gösterdi
YEREL HABERLER Türk mühendis, röntgen filmlerinden koronayı teşhis ...
Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan Dünya Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan Dünya Gazeteciler Günü ...
Cezaevi İzleme Kurulu Başkanı Eczacı Lütfü Polat kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Cezaevi İzleme Kurulu Başkanı Eczacı Lütfü Polat ...
(Özel) Geleneksel Van evlerinde kış hazırlığı başladı
YEREL HABERLER (Özel) Geleneksel Van evlerinde kış hazırlığı başladı
İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor
YEREL HABERLER İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri ...
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor
YEREL HABERLER İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X