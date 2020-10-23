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Azerbaycan'ın, Ermenistan'a karşı cephe zaferini sanata dönüştürdü

DHA

Azerbaycan'ın, Ermenistan'a karşı cephe zaferini sanata dönüştürdü


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da yaşayan Azerbaycanlı öğretmen Pervane İsayeva, yağlı boyayla birbirinden güzel doğa, insan ve hayvan figürleri çiziyor. Pandemi nedeniyle açtığı resim atölyesini kapatınca evini atölyeye dönüştüren İsayeva, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını almak için cephede Ermenistan'a karşı gösterdiği zaferi, sanata dönüştürdü. Gence'de yeğenlerinin de cephede savaştığını anlatan İsayeva, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile cephedeki askerleri resmettiği tabloyu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e göndereceğini söyledi.
Azerbaycanlı Pervane İsayeva, 1993'te Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Daşkesen kentinde 9 yıl boyunca tarih öğretmenliği yapan İsayeva, 2001 yılında ise Rusya'ya gitti. Eşinden boşanan ve 2 çocuğu İstanbul'da üniversite okuyan İsayeva, 2004'te Türkiye'ye gelip Van'a yerleşti. Çocukluğundan beri resme merakı olan İsayeva, kentte resim atölyesi açtı. Yaptığı tablolarını satarak geçimini sağlayan ancak pandemi nedeniyle atölyesini kapatmak zorunda kalan İsayeva, bu kez de yaşadığı evini atölyeye dönüştürdü. Yağlı boyayla birbirinden güzel doğa, insan ve hayvan figürleri çizen İsayeva, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için Ermenistan'a karşı gösterdiği zaferi, sanata dönüştürdü. İsayeva, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile zafere giden askerlerin fotoğraflarının yer aldığı tabloyu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderileceğini anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı.
'ERMENİLER SİVİLLERİ VURARAK, İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR'
Resim yaparak geçimini sağladığını söyleyen İsayeva, hem Azerbaycan hem Türkiye vatandaşı olduğu için onur duyduğunu belirterek, "Dağlık Karabağ kanayan yaramızdı. 30 senedir bizim sızlayan kalbimizdi. Hem onurluyum, hem üzgünüm. Çünkü Azerbaycan ordusu cephede çok güzel başarılar kazanıyor. Ermenileri topraklarımızdan kovuyor. Ama Ermeniler cephede bizim askerleri yenemeyince sivillere saldırıyor. Gence şehrinde aralarında çocukların da bulunduğu sivilleri vurdu. Benim akrabalarım hepsi Gence'de yaşıyor. Onlar sivillerin vurulmasının canlı şahidi oldular. Çok şehit verdik. 8 aylık bebek şehit oldu. Ermeniler bu alçaklığı da yaptılar. Askerlerimize güçleri yetmeyince bu defa hiç savaş bölgesi ile alakası olmayan tamamen başka bir tarafta sivillere saldırdılar. Benim yeğenlerim de cephede savaşıyor.  Biz orada olmasak da canımız, kalbimiz ordadır. Televizyonda bu haberleri izleyince Ermenilerin kanlı cinayetleri gözümüzün önüne geldi. Her gün akrabalarımla telefonla görüşüyorum. Çok tedirginiz. Ermenilerin sivilleri vurması insanlık suçudur" dedi.
'DAĞLIK KARABAĞ, MENEDİYETİN BEŞİĞİDİR'
Dünya kamuoyunun buna sessiz kalmamasını isteyen Azerbaycanlı öğretmen İsayeva, "Ben Azerbaycan ordusunun cephedeki zaferini resim çizerek destek vermeye çalıştım. Bu resim Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliği ile Azerbaycan ordusunun cephedeki zaferini anlatıyor. Dünya'da Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluğu kadar baki bir dostluk yoktur. Biz kan kardeşiyiz. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye, her sıkıntımızda yanımızda oldu ve şimdi de bizim yanımızdadır. Biz bununla gurur duyuyoruz. Ermenilerin 30 yıldır işgal ettiği Azerbaycan'ın cennet köşesi Dağlık Karabağ, medeniyet beşiğimizdir. Azerbaycan'ın en büyük ressam ve sanatkarları hepsi Karabağ´da yetişti. Bu resmi Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e göndereceğim. Allah sayın Aliyev'i ordumuzun başında eksik etmesin" diye konuştu.
'İKİ DEVLET, TEK MİLLETİZ'
Türkiye'deki insanların da en Azerbaycan'dakiler kadar üzüldüğünü belirten İsayeva, şunları söyledi:
Biz ne kadar üzülüyorsak, Türkiye insanları da o kadar üzülüyor. Biz hepimiz Türküz. Biz iki devlet bir milletiz. Bizim savaşımız kutsal bir savaştır. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok. İnşallah işgal altındaki topraklarımızı alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyoruz. Azerbaycan'da çok seviliyor. Türkiye'de şehit haberleri olunca, Azerbaycanlı annelerin televizyonları izlerken ağladıklarına gördüm. Annelerimiz gece gündüz ellerini açıp Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e dua ediyor. Bizim savaşımız kutsal bir savaştır. Çünkü biz haklıyız, kendi topraklarımızı istiyoruz. Allah ordumuza güç ve kuvvet versin. Karabağ bizim kalbimizdir. 30 senedir kalbimizi söküp almışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk kardeşlerimize minnettarız. Bu savaş, bizim için bir Çanakkale ruhudur. Azerbaycan ordusunun kazandığı her zaferinde böyle tablolar çizmeye devam edeceğim" DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-10-23 09:45:42

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