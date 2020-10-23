Van depreminde 9 yakınını kaybetti; '3 bin 285 gün oldu, acıda eksilen bir şey yok'

Barış KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN'da 23 Ekim 2011´de meydana gelen depremde aralarında anne baba ve kardeşleri ile eşinin de bulunduğu 9 yakınını kaybeden Murat Bakay (54), "3 bin 285 gün oldu, acıda eksilen bir şey yok" dedi.
23 Ekim 2011 tarihinde yaşanan, 604 kişinin hayatını kaybettiği 7,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 9 yıl geçti. Yıllar geçse de yakınlarını kaybeden depremzedelerin acıları dinmiyor.
Gözyaşı dinmeyen depremzedelerden biri de Erciş ilçesinde yaşayan ve depremde eşinin de aralarında bulunduğu 9 yakınını kaybeden Murat Bakay. Bakay, Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Çelibağı Mezarlığı'na giderek, yakınlarının mezarlarına çiçek bırakıp, dua etti.
2 kızı ile parktayken depreme yakalanan Murat Bakay, "Deprem anında çocuklarla parktaydım. O anda deprem oldu. Koşarak geldim eve, ev yıkılmıştı. Ailemden 9 kişiyi kaybettim. Annemi, babamı, eşimi, kız kardeşimi, biraderimi, yengemi ve 3 yeğenimi. Allah kimseye göstermesin çok acı. O gün acımız ne ise bugün de acımız aynı. 3 bin 285 gün oldu, acıda eksilen bir şey yok" dedi.
ÇOCUKLARIN ANNE ÖZLEMİ BİTMİYOR
Yıkılan evlerinin yerine yapılan dükkanda tuhafiye işleten Bakay, "Şu anda dükkanımın bulunduğu yerdeydi evimiz. 6 dairemiz ve 4 tane iş yerimiz vardı. Hepsi depremde gitti. Ben ve 2 kızım kaldık. O zaman kızımın biri 5 diğeri 8 yaşındaydı. Şimdi üçümüz birlikte yaşıyoruz. 9 yılda acımız değişmedi ve çocukların anne özlemi. Çocuklarımın her şeyiyle ilgileniyorum. Şu anda TOKİ'de kalıyoruz. Orda kendimizi güvende hissediyoruz" diye konuştuDHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2020-10-23 14:58:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.