Van depreminde 9 yakınını kaybetti; '3 bin 285 gün oldu, acıda eksilen bir şey yok'



Barış KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN'da 23 Ekim 2011´de meydana gelen depremde aralarında anne baba ve kardeşleri ile eşinin de bulunduğu 9 yakınını kaybeden Murat Bakay (54), "3 bin 285 gün oldu, acıda eksilen bir şey yok" dedi.

23 Ekim 2011 tarihinde yaşanan, 604 kişinin hayatını kaybettiği 7,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 9 yıl geçti. Yıllar geçse de yakınlarını kaybeden depremzedelerin acıları dinmiyor.

Gözyaşı dinmeyen depremzedelerden biri de Erciş ilçesinde yaşayan ve depremde eşinin de aralarında bulunduğu 9 yakınını kaybeden Murat Bakay. Bakay, Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Çelibağı Mezarlığı'na giderek, yakınlarının mezarlarına çiçek bırakıp, dua etti.

2 kızı ile parktayken depreme yakalanan Murat Bakay, "Deprem anında çocuklarla parktaydım. O anda deprem oldu. Koşarak geldim eve, ev yıkılmıştı. Ailemden 9 kişiyi kaybettim. Annemi, babamı, eşimi, kız kardeşimi, biraderimi, yengemi ve 3 yeğenimi. Allah kimseye göstermesin çok acı. O gün acımız ne ise bugün de acımız aynı. 3 bin 285 gün oldu, acıda eksilen bir şey yok" dedi.

ÇOCUKLARIN ANNE ÖZLEMİ BİTMİYOR

Yıkılan evlerinin yerine yapılan dükkanda tuhafiye işleten Bakay, "Şu anda dükkanımın bulunduğu yerdeydi evimiz. 6 dairemiz ve 4 tane iş yerimiz vardı. Hepsi depremde gitti. Ben ve 2 kızım kaldık. O zaman kızımın biri 5 diğeri 8 yaşındaydı. Şimdi üçümüz birlikte yaşıyoruz. 9 yılda acımız değişmedi ve çocukların anne özlemi. Çocuklarımın her şeyiyle ilgileniyorum. Şu anda TOKİ'de kalıyoruz. Orda kendimizi güvende hissediyoruz" diye konuştuDHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-10-23 14:58:49



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