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Okulun deposundaki patatesleri ekerek 1,5 ton hasat elde etti Patatesler pansiyonun bir yıllık ihtiyacını karşılayacak 200 kilo patatesten 1,5 ton elde edildi

İHA

Okulun deposundaki patatesleri ekerek 1,5 ton hasat elde etti Patatesler pansiyonun bir yıllık ihtiyacını karşılayacak 200 kilo patatesten 1,5 ton elde edildi

Van’ın Özalp ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle birlikte pansiyon deposunda bulunan patatesler çürümemesi için bahçeye ekilerek yaklaşık 1,5 ton hasat elde edildi.
Özalp ilçesinde yapımı tamamlanarak açılışı yapılan Özalp Anadolu Lisesi 20192020 döneminde ilk eğitim öğretim yılına girdi. Lise, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında yılı bitirmeden tatile girdi. Bu sırada okul yönetimi, pansiyonun deposunda bulunan 200 kilo patatesi değerlendirmek için acil bir karar aldı.

Patatesler tekrar açılan pansiyonda değerlendirilecek
Okul Müdürü Fatih Yılmaz, patateslerin okul bahçesine ekilmesi fikrini önce ilçe, daha sonra da İl Milli Eğitim Müdürüne bildirdi. Olumlu yanıtla birlikte harekete geçen okul idaresi, nisan ayının 2. haftasında tüm patatesleri bahçeye ekti. Tatil süresince bakımları titizlikle yapılan patateslerin 6 ay sonra olgunlaşmasıyla hasadı yapıldı. Hasattan 1,5 ton verim elde edilirken, patatesler yeniden açılan okul pansiyonunda değerlendirilecek. Okul idaresinin örnek hareketi, büyük takdir topladı.

“Patateslerin çürümesini istemedik”
İHA muhabirine konuşan Özalp Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fatih Yılmaz, pansiyonun deposunda bekleyen 200 kilo patatesi değerlendirerek 1,5 ton hasat aldıklarını belirtti. Okul Müdürü Yılmaz, “Dünyada ve ülkemizde Covid19 virüsü yayılım gösterirken okullarımız uzaktan eğitime geçti. Virüsün ülkemizde yayılmamasıyla birlikte okullar tatile girdi. Okul pansiyonumuzda elimizde bulunan yaklaşık 200 kilo patates ambarımızda beklemekteydi. Biz de bu patateslerin çürümesini istemediğimizden bunları ekerek değerlendirmek istedik. Okulumuzun bahçesinin geniş bir alana sahip olması nedeniyle böyle bir karara vardık. Diğer taraftan okulların yeniden açılmasıyla pansiyonumuzda kalan öğrencilerimiz için ‘ne yapabiliriz’ diye düşünmüştük. Aklımıza bu fikir geldi. Bunun için de önce İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cüneyt Arvas’a daha sonrada İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Tevke’ye danıştık. Sağ olsunlar onlar da bunun hem ülke adına hem ilçe adına güzel ve sevindirici bir etkinlik olacağı bildirdi” dedi.

“Pansiyonun bir yıllık patates ihtiyacını karşılayacak”
Nisan 2020 tarihinde patates ekimine başladıklarını ve 6 ay sonra hasat ettiklerini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Okul idaresi ve personellerimiz olarak rutin bir şekilde bahçemizin temizlik ve sulama işlerini takip ettik. Yaklaşık 6 ay gibi bir zaman sonunda hasadımızı mahsulümüzü bir hafta gibi zaman diliminde elde ettik. Okulumuz pansiyon bahçemizden yaklaşık 1,5 tona yakın patates elde etti. Bu da pansiyonumuzun yaklaşık bir yıllık patates ihtiyacını karşılamaktadır. İnşallah bir dahaki dönemlerde hedefimiz daha geniş alanı değerlendirip, yaklaşık 5 ton patates elde etmek olacak. Böylece ilçemizde bulunan diğer pansiyonlarımızın da ihtiyacını karşılayacağız. Bu süreçte her zaman yanımda bulunan öğretmenlerimize de çok teşekkür ederim. Pandemi döneminin ortaya çıkardığı olumsuz durumu patates ekerek olumlu hale getirmeye çalıştık. Bir eğitimci olarak keşke bu dönem yaşanmasaydı derim. Pandemi dönemini en az etkiyle atlatmak dileğiyle.”

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