Vanlı çiftçiye tohum desteği yapıldı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından farklı sebeplerle ekilmeyen veya boş bırakılan tarım alanlarının yeniden üretime kazandırılması amacıyla kentteki çiftçilere tohum desteği sağlandı.

Van’da, “Atıl Tarım Arazilerinin ve Nadas Alanlarının Daraltılması Projesi” kapsamında boş kalan tarım alanlarına ekilmek üzere 240 çiftçiye toplam 155 ton arpa, buğday ve tritikale tohumu dağıtıldı. Atıl arazilerin üretime kazandırılmasının öngörüldüğü ve bütçesi 500 bin TL olan projeyle, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması, birim alandan elde edilen ürün miktarının artırılması ve çiftçi gelirinin artırılması hedeflenirken; hayvancılıkta ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yem üretiminin artırılması amacıyla uygulanan “Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında da yem bitkileri üretimi yapılmak üzere tohum bedelinin yüzde 75’i hibe olacak şekilde 300 çiftçiye ise 6 bin 666 dekar alanda ekilmek üzere toplamda 20 ton yonca tohumunun dağıtılacağı bildirildi.

Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yoğun çabalarının sonuç bulduğunu belirterek, girişimleri neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçiye güzlük ekimi için yüzde 75 hibeli tohum desteği sağladığını söyledi.

Tohum desteğinden yararlanan çiftçiler ise verilen desteğin her yıl yapılması gerektiğini, verilen destekle birlikte nadasa bırakılan tarım alanlarının yeniden üretime kazandırılacağını ifade ederek yetkililere teşekkür ettiler.

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