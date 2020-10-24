Van Büyükşehir Belediyesinden tiyatro kursu

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılacak olan tiyatro kursunun kayıtları başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından çocuk ve gençleri sanatsal, kültürel aktivitelere yönlendirmek ve becerilerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla 20202021 eğitim dönemi kurs kayıtları başlatıldı. Her yıl yüzlerce genç ve çocuğa ücretsiz eğitim veren Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kursları korona virüs tedbirleri kapsamında ve sosyal mesafe kuralına uyarak yapacak. Kursların; Hacıbekir Kültür Merkezinde usta öğreticiler tarafından hafta içi her gün verileceğini ifade edilirken, tiyatro kursu kayıtlarının, kimlik fotokopileriyle birlikte şahsi olarak yapılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.