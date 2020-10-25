Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı sezonu galibiyetle açtı

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Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği Mardin Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Takımını mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ligin ilk haftasında sahasında Mardin Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Takımını ağırladı. Sezona galibiyet hedefiyle başlamak isteyen ve sıkı bir hazırlık dönemi geçiren kırmızı siyahlılar, ilk sette rakibine 2516 üstünlük sağladı. 2. sette de 2515'lik skorla rakibine üstünlük sağlayan Vanlı kızlar, 3. seti 2325 kaybetti. Dördüncü sette de sergilediği mücadeleyle alkış toplayan Van temsilcisi 2516 kazandığı son setle parkeden 31'lik skorla ayrıldı.

Lige 3 puanla başlayan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 25 Ekim Pazar günü ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Salonunda Mardin temsilcisi Mezopotamya Kadın Voleybol Takımını ağırlayacak.

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