Van'da online 'dengbejlik' eğitimi 



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) DOĞU Anadolu'da yöre halkının yaşam biçimini, gelenek, göreneklerini yansıtan ve bölge kültüründe önemli bir yere sahip olan dengbejlik (sözlü atışma) geleneği, günümüzde de yaşatılmaya çalışılıyor. Unutulmaya yüz tutan dengbejliği ve yöreye ait el sanatları kültürünü yaşatmak için Van'da 'Dengbej evi' açan Dengbej İsmail Seyranoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kursiyerlerine online olarak eğitim veriyor.

Dillere destan sevdaları, aşkları, doğayı, hüznü, acıyı ve çoğu zaman gidenin ardından yakılan ağıdı bölgede 'stran' olarak bilinen türkülerle anlatan Kürt sözlü edebiyatının temelini oluşturan Dengbejler, tarihe de ışık tutuyor. Van'da yaşayan Dengbej İsmail Seyranoğlu, unutulmaya yüz tutan dengbejliği ve yöreye ait el sanatları kültürünü yaşatmak için 'Dengbej Evi' açtı. Seyranoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kursiyerlerine online olarak eğitim veriyor.

'DENGBEJLER, STRANLAR SÖYLEYEREK ATIŞTILAR'

Dengbej Evi'ne gelen kursiyerlerle birlikte stran söyleyerek atışan Seyranoğlu, dengbejin ses ve söylemek anlamına geldiğini belirterek, "Pandemiden dolayı gelemeyen kursiyerlerimize denbejlik eğitimlerini online veriyoruz. Dengbejlik kültürünü elimizden geldiğince gençlere anlatmaya çalışıyoruz. Açtığımız dengbej evinde sadece dengbejlik değil, Kürt motifleri, renklerini ve el sanatlarını da yaşatmaya çalışıyoruz. Dengbej evinin Kürtçe ismi Divanhane'dir. Sürmeli Mehmet Paşa ve Evdali Zeyniki Divanhane'de otururlardı ve burada söyledikleri stranlarla atışırlardı. Dengbejlik sadece sesle söylemek değil. Dengbejlik, Kürt edebiyatının rengini, sesini isimleriyle beraber bu ana kadar yaşatmış, kısacası bir kütüphane diyebiliriz. Amacımız, dengbejlik kültürünü yaşatmak. Pandemiden dolayı bir araya gelemiyoruz. Ancak 15 günde bir dengbejlik gecesi düzenliyoruz. 7 kursiyerimiz var. Bunların 4'üne internet üzerinde eğitim veriyoruz. Diğer üç kişi de haftanın bir günü buraya gelerek eğitim alıyor" dedi.

'UZAKTAN EĞİTİM GÖRDÜK'

Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konservatuvar Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Biritan Yılmaz, dengbejlik kültürünü öğrenmek için kursa geldiğini ifade ederek, "Dengbejlik dediğimizde aklıma tabiki kültür geliyor. Yöremizde eskiden yaşanan olayları ve güzellikleri anlatan güzel bir sesleniştir. Bunu tabi dile getirdiler, feryat ederek okudular. Eski zamanlarda kamera ve ses sistemi olmadığı için dengbejler, kendilerince divanhane oluşturup, stranlar okurlardı. Bir çok üniversitede dillendirilmiş, bu bölüm zaten var. Kültürüm olduğu için sadece okulda değil, her yerde dillendiriyorum. Ben dengbejle büyüdüğüm için bunu her yerde söylemeye çalışıyorum. Onun için eğitim almaya çabalıyorum. Bu yıl pandemi salgını nedeniyle kursa sık sık gelemedik. Zaman zaman uzaktan eğitimini gördük. Çok şükür yine de verimli oluyor. Çok memnunuz. Hocamız bize dengbejliği çok güzel anlatıyor" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-26 09:23:56



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