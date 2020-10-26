Van’da 15 kilo 877 gram metamfetamin ele geçirildi

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Van’ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 kilo 877 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tespiti yapılan bir kamyonunun Gevaş ilçesindeki uygulama noktasında durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Araçta narkotik madde arama köpeği Bobi ile birlikte yapılan detaylı aramada, 32 paket halinde toplam 15 kilo 877 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan M.Ü. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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