VEDAŞ’tan Saray ilçesine 2 milyonluk yatırım

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Van’ın Saray ilçesinde yaklaşık 2 milyon TL bedelle yeni aydınlatma tesisi inşa etti.

Saray ilçesinin giriş ve çıkış güzergâhına yapılan aydınlatma tesisi hakkında bilgi veren VEDAŞ Van İl Müdürü İsmail Özdemir, “Ülkemizin İran sınırında yer alan Saray ilçemizin çehresini değiştirecek ve ülkemize yurt dışından giriş yapacak turistler nezdinde de prestijini artıracak yeni aydınlatma tesisimizi, yaklaşık 2 milyon TL bedelle ve 1,5 ay gibi bir sürede inşa ettik. Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Sokak aydınlatmasına 30 milyon TL yatırım

Son yedi yılda Van’ın merkez, ilçe ve kırsal bölgelerinde gerçekleştirilen aydınlatma projeleri için yaklaşık 30 milyon TL yatırım yaptıklarını söyleyen Özdemir, “Güneşin başkenti olan Van’ımızı, geceleri de ışıl ışıl yapabilmek için merkez ve kırsal bölgelerde çok kapsamlı bir şekilde yeni aydınlatma tesisleri inşa ettik. Özelleşme sonrasında yaklaşık 100 kilometreye yakın yeni aydınlatma tesisi devreye alırken, 2 binin üzerinde yeni aydınlatma direğini şebekemize kattık. Şehrimize dışarıdan gelen misafirlerimizi aydınlık yollarla karşılamak için Karayolları ile koordineli bir şekilde çalıştık ve refüjleri tamamlanan yolların aydınlatmasını gerçekleştirdik. Şehir merkezlerimizde birçok noktada hatlarımızı yer altına alarak yeni aydınlatma tesisleri inşa ettik. Sadece şehir merkezlerimizde değil kırsal bölgelerde de yaptığımız çalışmalarla şehrimizi ışıl ışıl hale getirmek için yatırım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerinde bulundu.

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