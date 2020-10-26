Müdür Sünnetçioğlu’ndan 26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü mesajı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 1 Ocak25 Ekim 2020 tarihleri arasında hasta hakları birimlerine 274 başvuru yapıldığını ve bunlardan 38’inin teşekkür başvurusu olduğunu söyledi.

26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, hasta haklarını; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan, kişinin insan olması sebebiyle var olan ‘hasta olmakla’ gereksinimi oluşan, sağlık çalışanları ve hastaların karşılıklı görev ve sorumluluklarını içeren ve birlikte sahip çıkmaları gereken haklar olarak tanımlamanın mümkün olacağını söyledi. Sünnetçioğlu, “Hasta hakları uygulaması ile ilimiz sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta odaklı, katılımcı sağlık hizmeti sunumu ilkesi doğrultusunda; hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin hasta hakları konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, hastaların kaliteli sağlık hizmeti alması, sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi hedeflenmiştir. İlimizde hasta hakları uygulamaları, hasta hakları il koordinatörlüğü, 1 merkez hasta hakları kurulu, 45 sağlık kurumunda 45 hasta hakları birimi ile yürütülmektedir. 1 Ocak25 Ekim 2020 tarihleri arasında hasta hakları birimlerine 274 başvuru yapılmıştır. Başvuru türlerine göre; 183 şikayet, 4 görüşöneri, 49 sorunum çözülsün, 38 teşekkür başvurusu yapılmıştır. Başvuruların 244 tanesi hasta hakları birimlerimiz tarafından yerinde çözüm yapılmış, 12 tanesi işlemde, 18’i hasta hakları kurulunda değerlendirilmiştir. Ayrıca hasta hakları birimlerinin çözüm mekanizmasının etkin hale getirilmesi, sorunların birimlere ulaşmadan değerlendirilip çözülmesinin sağlanması, sağlık çalışanına şiddetin önlenmesi ve hasta hakları birimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla; 11.12.2018 tarih ve 2093 sayılı yazı ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı tüm sağlık tesislerinde ‘Hasta Hakları Yerinde Değerlendirme Ekibi’ oluşturulması talimatı verilmiş olup Hasta Hakları Yerinde Değerlendirme Ekibi aktif bir şekilde çalışmaktadır. İlimizde sağlık hizmeti sunulan ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerimizde, kamu/özel devlet hastanelerimizde, özel tıp merkezleri ve polikliniklerimizde vatandaşlarımızın hasta olarak haklarının ihlal edildiğini düşündüklerinde başvurabilecekleri hasta hakları birimlerimiz faaliyet göstermektedir. Hasta hakları; sağlık personeli, hasta ve sağlık kuruluşu arasındaki ilişkileri düzenleyen ilkelerdir. Aynı zamanda hasta ve hasta yakınlarının da hastane kurallarına uymaları gerekmektedir. Hasta haklarının olduğu kadar, hasta sorumluluklarının da olduğu unutulmamalıdır. Hastalarımız elektronik posta, öneri kutuları, telefon, şahsen müracaat yoluyla başvurabilirler. Sağlık hepimiz için en önemli değerdir. Sağlığımızın kıymetini kaybedince anlar, hastalandığımız zaman hayatımızda ne kadar önemli bir payı olduğunu fark ederiz. İşte bu noktada hastanemiz, hasta ve hasta yakınlarını hem bozulan sağlığına kavuşturmayı hem de eskisi gibi kaliteli bir yaşam sürmelerini hasta haklarını koruyarak sağlamak, karşılaşabilecekleri problemleri çözmeyi amaçlamaktadır. Sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulması ve tüm vatandaşlarımız için ayrım gözetmeksizin hizmete erişebilirliğini ve hasta memnuniyetini sağlamak hastanelerimizin temel ilke ve hedefleri arasında bulunmaktadır. Hasta tarafından sağlık kuruluşunun kurallarına uyulması, hastane malzemelerine verilen zararın karşılanması, hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada işbirliği yapılması, sağlık personeline sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunulmaması, haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvuruda bulunması, hasta hakları; hasta ve sağlık personelinin birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Bu vesile ile tüm hasta ve sağlık personelimize yaşam boyu sağlıklı günler dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.