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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşba Sanat Gençlik Spor Kulübü dünya birincisi oldu

İHA

Tuşba Sanat Gençlik Spor Kulübü dünya birincisi oldu

Van’ın Tuşba Sanat Gençlik Spor Kulübü, uluslararası halkoyunları yarışmasında dünya birincisi oldu.
Uluslararası halkoyunları yarışmasında Van’ı ve ülkemizi temsil eden Van Tuşba Sanat Gençlik Spor Kulübü, 14 ülke arasında birinci oldu. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yarışma online yapıldı. Kıyasıya rekabet halinde geçen yarışma, hakem kurulu tarafından dev sinevizyon eşliğinde en iyi giysi, en iyi müzik, en iyi kareografi, en iyi ekip ödülü olarak 4 kategoride değerlendirdi.
Kosova’nın Priştine şehrinde gerçekleştirilen yarışmada Van Tuşba Sanat Gençlik Spor Kulübü birinci olurken, Ukrayna ikinci, Bulgaristan ise üçüncü oldu. Tuşba Sanat Gençlik Spor Kulübü Halkoyunları Antrenörü Yasemin Yaşlak, “İlimize ilk defa böyle önemli bir derece getirerek büyük başarıya imza attık. Bizlere bu mutluluğu yaşatan dansçı kardeşlerimize, her zaman yanımızda olan ailelerine çok teşekkür ederim. Bu kupa ülkemiz adına Van adına hayırlı olsun. Tüm spor faaliyetlerinde nice başarılara imza atarız inşallah. Ayrıca bizleri yalnız bırakmayan ve desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç’a, Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı’ya,Tuşba Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, Vali Ali Cevdet Bey Okul Müdürü Öner Çayırlı’ya, Fevzi Çakmak Ortaokul Müdürü Şerafettin Aysan’a, yine okul müdürümüz Zübeyir Aslan’a destekleri için çok teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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